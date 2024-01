Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En 35 år gammel asylsøker stjal identiteten til flere kjente norske personer, inkludert Jon Almaas og Fredrik Solvang, for å svindle til seg kostbare mobiltelefoner.

Han har tilstått det meste av det han er tiltalt for. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Saken ble rullet opp i fjor sommer etter at mannen ble tatt for ID-tyveri i en butikk i Tønsberg.

Nå er han tiltalt for å ha misbrukt identiteten til flere personer.

Spesiell sak

I juli dukket han opp i en elektronikkbutikk i Halden. Der fikk han utlevert to iPhone 14-telefoner, ved å utgi seg for å være Melodi Grand Prix-aktuelle Fredrik Solvang.

I tillegg fikk han opprettet to mobiltelefonabonnementer hos Telenor.

Fredrik Solvang liker dårlig at noen har misbrukt identiteten hans.

– Det føles ubehagelig, men det ble heldigvis rydda opp i.

Han har ingen anelse om hvordan den tiltalte har klart å få tak i hans identitet.

Debatten-programleder Fredrik Solvang leder for tiden NRKs Melodi Grand Prix-sendinger. Foto: NRK

– Jeg har ikke peiling.

Solvang synes det er kjempespesielt at 35-åringen har brukt kjente fjes i svindlene, som har foregått ansikt til ansikt i de ulike butikkene.

Flere kjendiser misbrukt

Mannen oppsøkte også Powers butikk i Hamar. Denne gangen var han utstyrt med oppholdstillatelseskort som viste at han var Jon Almaas.

Da asylsøkeren utga seg for å være Jon Almaas, fikk han utlevert to mobiltelefoner verdt rundt 30.000 kroner. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

Han viste også fram bilde av et pass tilhørende TV-profilen. Det førte til at han fikk med seg to nye iPhone 14-telefoner.

I tillegg fikk han opprettet et abonnement i programlederens navn.

Markedssjef Elizabeth Gill i Power Norge beklager det som har skjedd, og sier butikkene har rutiner for at akkurat slike svindler skal unngås.

– Det kan skje menneskelig rutinesvikt og det er har skjedd i dette tilfellet, dessverre. Vi ser at svindlere også blir mer og mer utspekulerte, så det er viktig at rutiner blir gjennomgått kontinuerlig, sier Gill til NRK.

Har søkt asyl i Norge

Den tiltalte 35-åringen har i flere år bodd i Norge, men i 2012 ble han varig utvist fra landet etter at han blant annet ble dømt for vinningskriminalitet.

Likevel har han flere ganger reist tilbake og fortsatt sin kriminelle løpebane.

En sentral del i dommene han har på rullebladet, er identitetstyverier. Han har nå søkt asyl i Norge, selv om han er utvist.

Da han ble pågrepet i Tønsberg i august i fjor, hadde han flere forfalskede id- og bankkort på seg.

Av kapasitetshensyn ble bare saker som var ferdig etterforsket tatt med i saken, som behandles av Vestfold tingrett i slutten av februar.

– Jeg skulle ønske jeg hadde alle ressursene i verden, og kunne gått skikkelig dybden. Men det har vi dessverre ikke kunnet gjøre, sier politifullmektig Josefine Thoreid i Sør-Øst politidistrikt.

Likevel har det gått med seks A4-sider til å beskrive alle bedrageriene mannen nå er tiltalt for.

Trengte penger til tipping

35-åringen har også brukt flere ukjente personers identitet og har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet i Tønsberg i fjor høst.

Han har tilstått det meste av det han blir beskyldt for.

I tidligere fengslingsmøter har han fortalt at han lider av spillegalskap, og at han begikk bedrageriene for å finansiere gamblingen.

Påtalemyndigheten har varslet at de kommer til å kreve inndragning av en rekke gjenstander, deriblant flere tippelapper.