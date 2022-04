– Det er utrolig invalidiserende å være så redd for at noen skal gjøre deg noe vondt.

Det sier «Isabell». Hun har fått posttraumatisk stressyndrom som følge av samlivet med en voldelig mann.

Redselen har begrenset henne fra å leve normalt.

Frykten for at han skulle stå bak et tre når hun gikk ut med søpla om kvelden, eller ha brutt seg inn i huset når hun kom hjem.

Da han ble dømt til omvendt voldsalarm, ble livet bedre.

– Jeg visste at jeg ikke trengte å se meg over skuldra og vite at jeg måtte passe meg for noen, at han plutselig skulle stå der, sier hun.

Få får omvendt voldsalarm

Bare 67 personer har blitt dømt til omvendt voldsalarm siden ordningen ble innført i 2013, viser tall fra Politidirektoratet.

Av totalt 139 saker som politiet løftet fram til retten i perioden, endte under halvparten med dom om fotlenke.

Omvendt voldsalarm Foto: Politiets IT-tjeneste Ekspandér faktaboks I 2013 ble det innført en ordning med omvendt voldsalarm (OVA) for å øke fornærmedes trygghet. Gjennom en fotlenke med GPS som påføres den straffedømte vil politiet bli varslet allerede idet vedkommende overtrer en forbudssone, og kan følgelig gripe inn og beskytte offeret før det straffbare forholdet finner sted. Kilde: www.overgrep.no

Tiltaket skal sikre at en voldsutøver forbys å oppholde seg i nærheten av fornærmedes bosted, arbeidssted og andre faste oppholdssteder.

Mange voldsutsatte bærer voldsalarm som skal beskytte dem mot en voldelig partner.

I fjor ble det gitt 1937 mobile voldsalarmer, ifølge tallene.

Til sammenlikning ble 22 personer dømt til omvendt voldsalarm i 2021.

Voldsalarm Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK Ekspandér faktaboks En mobil voldsalarm er en elektronisk enhet med GPS-signal, liknende en mobiltelefon, som volds- og trusselutsatte kan aktivere for å kontakte politiet ved truende hendelser. Den som har behov for voldsalarm må søke politiet. Dersom søknaden blir innvilget vil ordningen vare i tre måneder før det eventuelt må søkes på nytt. Svakheter ved voldsalarmen er at voldsofferet ikke alltid vil ha tid til å utløse alarmen før voldshendelsen skjer. I de tilfellene den utsatte klarer å aktivere alarmen vil det likevel ta noe tid før politiet er på stedet. Kilde: www.overgrep.no

Både Riksadvokaten og Politidirektoratet har tidligere gitt instruks om at flere må ilegges omvendt voldsalarm.

Stortinget har også bedt regjeringen foreslå muligheten for at ordningen utvides.

En gjennomgang gjort av NRK i 2020 viste at 14 partnerdrap-ofre hadde eller vurderte voldsalarm eller besøksforbud.

Ifølge NTB har politiet hittil i år startet etterforskning av åtte drapssaker med ni ofre: syv kvinner og to menn.

Nesten 3000 brudd

Et vedtak om omvendt voldsalarm må i dag bestemmes av en dommer i retten.

Politiet kan ilegge besøksforbud.

I fjor var det 2981 brudd på besøksforbudet, viser tall fra Politidirektoratet.

Nå kan det bli aktuelt å gi politiet mulighet til å ilegge omvendt voldsalarm dersom besøksforbudet brytes.

Forslaget har vært på høring og behandles nå av Justis- og beredskapsdepartementet.

Det er viktig for regjeringen at det er voldsutøveren som bærer byrden, ikke den som utsettes for vold, kommenterer statssekretær Hans-Petter Asen (Sp) i departementet.

– Derfor har et lovforslag om omvendt voldsalarm ved brudd på besøksforbud gode grunner for seg, sier han.

Nærmere bestemt bør det innføres en hjemmel i norsk straffeprosess som gjør det mulig å ilegge omvendt voldsalarm ved brudd på besøksforbud, legger han til.

– Da vil kvinner utsatt for vold få en slik beskyttelse på et tidligere tidspunkt, uten å vente på at domstolene tar stilling til spørsmålet, sier Asen.

Regjeringen vil vurdere innspillene fra høringsrunden nærmere før de kan komme til Stortinget med et lovforslag.

Kritisk til forslag

Advokat Marius Oscar Dietrichson er kritisk til forslaget om å gi politiet mulighet til å ilegge omvendt voldsalarm. Han er leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

– Det er et svært inngripende tiltak og rettssikkerhetsmessig betenkelig dersom omvendt voldsalarm ikke skal ilegges i en dom av en dommer, men av politiet på stedet, sier han.

Tiltaket legger sterke restriksjoner på bevegelsesfriheten til den siktede, begrunner han.

– Han eller hun vil utelukkes ikke bare fra store områder, men gjerne fra landsdeler, sier advokaten.

KRITISK: Advokat Marius Oscar Dietrichson, leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, mener forslaget om at politiet skal ilegge omvendt voldsalarm er et sterkt inngripende tiltak. Foto: Advokatforeningen

At politiet har løftet fram få saker om dette siden ordningen kom i 2013, tilsier at lovendringen ikke bør gjøres, mener Dietrichson.

– Det er kun tre-fire saker i året som politiet løfter fram. Det er for lite til å endre loven. Dersom politiet mener at det er et sterkt behov å endre loven, hadde det vært å forvente at de fremmet flere saker, sier han.

Plasserer ansvaret

Pia Haug mener omvendt voldsalarm er rette veien å gå. Hun er leder ved krisesenteret i Telemark.

Det er ingen kjente overtredelser av omvendt voldsalarm, ifølge regjeringens høringsnotat.

– Med omvendt voldsalarm slipper den voldsutsatte byrden med å se seg over skulderen, følge med, være redd. Nå ligger ansvaret på den som har utøvd vold, sier hun.

«Isabell» er enig.

– Det er det som er så fint. At ansvaret blir plassert der det skal være. Det er hos den som har utøvd vold, sier hun.