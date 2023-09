Natt til lørdag ble 18 personer fratatt førerkortet etter råkjøring.

14 av førerkortbeslagene skjedde på E18 i Vestfold.

En mannlig bilist i 20-årene ble fotgjenger etter å ha blitt målt til 183 kilometer i timen.

– Villmannskjøring

Sjef for Utrykningspolitiet, Knut Smedsrud, mener råkjørerne tilhører det såkalte «Street Meet-miljø»

– Det er bilinteresserte ungdommer som møtes for å villmannskjøre med bil.

UP-sjefen forteller at politiet observerte en ansamling på mellom 150 og 200 biler utenfor Larvik ved 21-tiden lørdag.

UP-sjef Knut Smedsrud. Foto: Veslemøy Prøis / NRK

– Så ble det villmannskjøring på E18 hvor høyeste hastighet var 183 kilometer i timen i 110-sonen. Vi tok også mange rundt 170 kilometer i timen.

Vil beslaglegge biler

Smedsrud har i likhet med andre representanter for politiet etterlyst kraftigere skyts for å få bukt med råkjørerne.

UP-sjefen ber helt konkret om lov til å beslaglegge bilene til de som kjører dobbelt så fort som fartsgrensen.

Danmark er blant landene hvor lovens håndhevere har denne muligheten.

– Vi har fått et miljø hvor vi trenger noen kraftigere virkemidler. Det som er spesielt med det danske systemet, er at det mer eller mindre er obligatorisk å inndra av bilen ved kjøring over 200 kilometer i timen eller kjøring med over to i promille.

Varsler sak til Stortinget

Stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud er justispolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Hun sier til NRK at det politiske arbeidet med å gi politiet flere verktøy er i full gang.

Stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud (Ap). Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet jobber nå med å spisse lovverket. Jeg håper dette kan komme ganske fort til Stortinget for behandling.

Politimesteren: Hasardiøs kappkjøring

Politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt deler ikke overraskende synspunktene til UP-sjefen. Han frykter at liv i verste fall kan gå tapt som følge av råkjøringen.

– Det er viktig for trafikksikkerheten at det sendes signaler om at et kjøretøy som brukes ved trafikklovbrudd faktisk kan bli inndratt.

Sæverud peker på at påtalemyndigheten i august fikk medhold i krav om inndragning av en bil etter svært hasardiøs kappkjøring på E18.

– Det er mange med interesse for bil i disse miljøene som ivaretar sikkerhet på en god måte. Dette handler om de som velger å utsette seg selv og andre for fare. Det er svært alvorlig og kan få store konsekvenser, sier politimesteren.