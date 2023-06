Bekymret for økende trend: Politiet vil ta bilen fra råkjørere

Utrykningspolitiet (UP) mener en ny lov som tillater inndragelse av selve bilen bør vurderes i Norge, i likhet med en lov som tidligere ble innført i Danmark.

– I løpet av tre års tid nå har de inndratt flere hundre kjøretøy. Typisk for fartsovertredelser der man kjører 100 km i timen for fort, eller om man kjører med over to i promille, sier UP-sjef Knut Smedsrud til NRK.

Økende trend

Rundt midnatt natt til søndag hadde politiet en fartskontroll på riksvei 7, nedenfor Gol i Hallingdal i Buskerud.

Tre bilførere ble stoppet og tatt for råkjøring. To av dem var menn i slutten av tenårene.

– I disse hastighetene kommer førerkortene til å bli beslaglagt i lang tid, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Ifølge operasjonslederen er det en del av en økende trend, også andre steder i landet.

– Vi ser veldig alvorlig på det. Det er veldig farlig å kjøre så fort. Konsekvensene av en kollisjon i de hastighetene kan bli katastrofale, sier han.

– Det blir mye ulykker. Derfor må vi henstille til alle trafikanter at de tar det med ro og kjører forsiktig, sier ordfører i Gol, Herbrand Jegleim (Sp).

Mulig kappkjøring

Det har vært mye hard og rå kjøring særlig blant ungdom i dette området, ifølge Johnsrud.

– Vi hadde tre biler som kjørte rett etter hverandre og vi har oppfattet det som kappkjøring, sier operasjonsleder Johnsrud.

Alle sammen ble målt i høye hastigheter:

Første bilen ble målt til 131 km/t i 80-sone

Andre bilen ble målt til 172 km/t i 80-sone

Tredje bilen ble målt til 172 km/t i 80-sone

De to som kjørte i 172 km/t er menn i slutten av tenårene hvor begge har prøvetid på førerkortet sitt, sier Johnsrud.

Alle bilførerne blir anmeldt for forholdene, og får førerkortene beslaglagt.

– Vi har hatt flere ulykker i regionen bare nå i natt, og vi vil helst ikke ha flere, sier operasjonsleder Johnsrud.

Fartsskilt på riksveg 7 ved Gol i Hallingdal i Buskerud. Foto: Stine Bækkelien / NRK

– Dette er ikke akseptabelt i det hele tatt. Jeg tenker dette handler om holdninger, sier fungerende ordfører i Gol, Herbrand Jegleim (Sp).

Han forteller at det er en trafikkert vei med en god del tungtransport.

Ofte gutter og unge menn

Det er ofte unge gutter involvert i disse ulykkene, ifølge operasjonslederen.

Unge menn har vesentlig høyere risiko for å bli drept eller hardt skadet i alvorlige trafikkulykker enn gjennomsnittsbilisten, viser risikoanalysen til TØI fra 2018.

– Det har noe med at unge menn er generelt villige til å ta høyere risiko, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

– Det gjelder ikke bare i trafikken, men handler om at hjernen ikke er ferdig utviklet før lenger opp i 20-årene.

Hun oppfordrer alle til å vise hensyn i trafikken særlig nå om sommeren. Mange kjører raskere nå som følge av tørt vær og bar vei, sier Ranes.

Flere kjører raskere på sommeren, når det er tørt, klart sikt og vegen er bar, seier avdelingsdirektør i Vegvesenet, Guro Ranes. Bildet er av riksveg 7 ved Gol i Hallingdal. Foto: Stine Bækkelien / NRK

I løpet av lørdagen og natt til søndag har flere politidistrikt meld om trafikkulykker.

Sent lørdag kveld fikk politiet melding om en trafikkulykke mellom en MC og en bil i Larvik. Føreren av motorsykkelen ble fraktet til sykehuset med alvorlige skader.

I Skien ble tre personer skadet etter en ATV-ulykke natt til søndag. En av mennene er alvorlig skadet og er sendt til Ullevål sykehus.

En trend med stygg kjøring

Så langt i år har 40 mennesker, 33 menn og syv kvinner, omkommet på norske veier.

Etter flere år med nedgang, ser Statens vegvesen nå at antallet unge mennesker som dør på veiene øker.

Det er ti år siden tallene for gruppen 16 til 24 er like høye som nå, ifølge Vegvesenet. Dødstallene er høyest for aldersgruppen 45 til 64.

Operasjonsleder Johnsrud mener det har vært en oppblomstring av råkjøring de siste månedene.

– Det har dessverre vært en trend med mye stygg kjøring i det siste. Ikke bare her, men også i andre politidistrikter.

Unge bilister har høyere risiko for bli involvert i en trafikkulykke enn andre grupper, sier pressesjef i Trygg Trafikk Christoffer Solstad Steen til NRK.

De har også vært gruppen med størst nedgang i risiko frem til nå, legger han til.

– Hva som har skjedd akkurat i år, og hvor stor økningen har vært er for tidlig å si.

– Gjøre mer av det vi har gjort

Avdelingsleder Guro Ranes i Vegvesenet sier en god føreropplæring er blant de viktigste forebyggende tiltakene.

– Vi vet mye om hva som er utfordringen, så det er jo det å gjøre mer av det vi har gjort, sier Ranes.

Hun nevner kampanjer rundt fart og fartsgrenser som særlig er rettet mot unge menn.

Politiet har observert en økende tendens til råkjøring, særlig blant unge menn. Bildet er et illustrasjonsbilde. Foto: Simon Skjelvik Brandseth

– Uansett hvor fin veien er, hvor fin bil du har, eller hvor god sjåfør du er, viss du havner i en ulykke og hastigheten er høy, tåler ikke menneskekroppen disse kreftene, sier Ranes.

Steen i Trygg Trafikk sier flere aktører har jobbet opp mot de unge trafikantene i flere år.

– Vi aktører som er opptatt av trafikksikkerhet må tilpasse oss ungdommen og jobbe enda bedre med å nå ut med gode budskap til denne sårbare gruppa, sier Steen.

Dobbel prikkbelastning under prøvetiden, og organisering av trygge biltreff, er noen tiltak Steen mener har god effekt.

Alvorlige fartsovertredelser

Natt til søndag ble det i flere politiregioner meldt om alvorlige ulykker og fartsovertredelser.

I Stavanger ble blant annet en fører tatt kjørende i 146 km/t i 90-sonen. I Møre og Romsdal ble en fører tatt i 143 km/t i 80-sonen.

Tre bilførere ble målt i 129 km/t i 80-sonen på riksvei 9 i Valle i Agder, i morgentimene søndag.

Første lørdagen i mai i år mistet ti unge førere lappen i Vestfold etter at utrykningspolitiet gjennomførte en fartskontroll i forbindelse med et biltreff i distriktet.

Der ble den høyeste hastigheten målt i 230 km/t i 110-sone.