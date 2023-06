Unikt innblikk i omstridt bilmiljø: – Jeg blir aldri tatt

Han kaller seg «Lille Abdi». Den maskerte mannen med solbriller og caps ønsker ikke å stå fram med identiteten sin.

Interessen for motorsport har vært der hele livet. Nå er mannen fra Vestfold en av dem som samler bilinteresserte fra hele Østlandet.

På det meste har de vært 1500 mennesker og 600 biler.

Biler sperrer E18 i Drammen i forkant av kappkjøring mot Lier. Foto: Politiet

Fart er sentralt.

NRK har fått et unikt innblikk i bilmiljøet som har fått mye medieomtale denne våren.

En del av miljøet stengte blant annet av E18 for kappkjøring mellom Drammen og Lier i forrige uke.

Hendelsen har skapt sterke reaksjoner, også innad i bilmiljøet.

– Jeg stopper ikke

Ved en bensinstasjon i Bamble var miljøet samlet for å kjøre biler og motorsykler. NRK fikk et kort møte med mannen som er en slags lederfigur for et av miljøene i Vestfold og Telemark.

– Det er det kicket du får, forklarer han på spørsmål om hvorfor han driver med dette.

– Men dere gjør ulovlige ting?

– Jeg vil vel ikke si det vi gjør er helt innafor. Men jeg synes det må være greit å finne en åpen plass, som det dere ser bak meg her nå, og få herjet litt fra seg.

Selv kjører han mest MC. Han er ikke redd for å bli tatt av politiet.

– Jeg blir aldri tatt. Jeg stopper ikke.

– Hvorfor blir du ikke tatt? Kjører du fra politiet?

– Ingen kommentar.

Bilinteresserte er samlet på biltreff ved en bensinstasjon i Bamble. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

– Alltid noen som vil dra det lenger

«Lille Abdi» tar initiativ og kaller inn til biltreff.

På sine sosiale medier har han oppfordret miljøet til å kjøre rolig fra A til B, sier han.

– Folk som er vanlig mann i gata, som ikke har meldt seg på dette, trenger ikke å bli utsatt for fare.

Men han understreker at han ikke rår over hva andre gjør.

– Du kan ikke bestemme over voksne folk, de får gjøre som de vil. Vi har i hvert fall sagt det vi mener. Folk har blitt flinkere og flinkere, men det er alltid noen som vil dra det lenger.

«Lille Abdi» sier han oppfordrer til rolig kjøring fra A til B, men på åpne plasser som dette mener han det er greit at de får herjet fra seg. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Siden april har bilinteresserte på Østlandet vært sammen omtrent hver helg, opplyser «Lille Abdi». Siden politiet følger med på dem, har de roet seg litt, hevder han.

Nå samles de toppen to ganger i måneden.

– Vi prøver å finne sånne plasser som bak meg her, som er egnet til det og ikke være til fare for andre i trafikken, sier han.

– Det har ikke bare vært rolig her ute?

– Nei, det har jo ikke det.

Gøy at andre ser

Det er triggende når folk ser på det han driver med. Jo fler, jo bedre, mener «Lille Abdi».

– Det er en del av det. Noen har sosiale medier og legger det ut på, andre har ikke og kjører bare for seg selv. Jeg synes det er litt gøy at andre ser det jeg driver med.

Miljøet har ingen direkte dialog med politiet. Ingen av dem er «fan», som han sier.

«Lille Abdi» mener politiet prioriterer ressursene sine feil når de går etter bilmiljøet. Han mener de bør fokusere mer på narkotikakriminalitet blant barn og ungdom.

– Livsfarlig

Bilmiljøet har vært i politiets søkelys lenge. Forrige helg la patruljene seg på hjul og tok bilister fra miljøet som kjørte i over 200 kilometer i timen.

– Dette er et stadig voksende problem, sier Knut Smedsrud, sjef for UP.

Knut Smedsrud, sjef for Utrykningspolitiet. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Utrykningspolitiet trenger flere virkemidler for å tøyle og avskrekke, forteller han.

Ifølge Smedsrud er det mange i dette miljøet som ikke bryr seg om de mister førerkortet.

– Jeg tror at trusselen om å miste bil eller motorsykkel kanskje er det som virker, sier han.

Burning og sladding på åpne plasser er mer et problem for orden enn sikkerhet, mener Smedsrud.

– Det som bekymrer oss aller mest er når de tar det ut på offentlig vei, der det er andre trafikanter, med veldig høye hastigheter. Det er livsfarlig, sier Smedsrud.