Komikerparet betalte 9 millioner kroner for den lille hytta i Paradisbukta på Tjøme i 2014. Men hytta var gammel. Derfor ble en ny bygget opp.

Arkitekt Rune Breili tegnet hytta og tok seg også av alle formelle søknader.

Et tilsyn fra kommunen viser nå at hytta ble for stor og terrassene ble for store. I tillegg er brygga ulovlig, men den ble satt opp lenge før komikerparet tok over.

Sørensen og Lyngbø sier til NRK at de var uvitende om dette. De viser til at jobben ble gjort av andre, og regnet med at alt var i orden.

Rune Breili har ikke noen kommentar til rapporten akkurat nå.

– Jeg har ikke lest tilsynsrapporten, kun fått enkelte punkter referert fra NRK Vestfold. Tilsynsrapporten skal selvsagt gjennomgås sammen med Breili. Etter en gjennomgang og vurdering av rapporten, vil vi svare tilsynsmyndigheten, skriver hans advokat, Vibeke Hein Bæra, i en e-post til NRK.

Havnaveien 39 før og etter utvidelsen.

Mange like saker

Denne hytta er en av mange i samme situasjon på Tjøme.

I 2017 ble flere feil avslørt. Færder kommune skal nå sjekke flere hundre saker. I tillegg er tre personer tiltalt av Økokrim.

Den saken pågår i tingretten nå. Arkitekt Rune Breili er tiltalt for grov korrupsjon. Det samme er tidligere byggesaksleder Harald Svendsen.

Svendsen og hans etterfølger, Hans Petter Abrahamsen, er tiltalt for saksbehandlingsfeil.

De tiltalte nekter for å ha gjort noe galt.

Komikernes hytte på Tjøme er ikke en del av rettssaken, men er en av de mange som blir sjekket opp på nytt av kommunen.

Hytta til Nytt på nytt-programleder Pernille Sørensen og mannen Dagfinn Lyngbø er ikke en del av rettssaken som pågår i Vestfold tingrett nå. (arkivbilde) Foto: Inger-Marit Sæby/NRK.no

– Fulgte reglene

Arkitekt Rune Breili mener alt er gjort etter boka. Han mener kommunens ansatte ga ham tillatelse.

Begge de tiltalte byggesakslederne var med i saksbehandlingen av hytta. Kommunen har ikke tatt stilling til om det har vært feil ved saksbehandlingen i dette tilfellet.

Men de skriver;

Kommunen mener at det gjennom søknadene er gitt feil opplysninger om arealer, og at dette kan ha vært egnet til å villede kommunen som bygningsmyndighet ved behandling av sakene.

Dette er de ulovlige tiltakene, ifølge kommunen:

Underetasjen ble isolert og ble bygget med større takhøyde.

Terrassene ble over dobbelt så store i forhold til søknaden. Skulle vært 17 kvadratmeter, men ble 42 kvadratmeter større.

Hytta med boder og noen terrasser gir samlet et bebygd som er 191 kvadratmeter. Det er dobbelt så stort i forhold til de 90 kvadratmeterne som er oppgitt i søknaden.

Brygga på 30 kvadratmeter er ulovlig. Den ble oppført før Sørensen og Lyngbø overtok.

Hele svaret fra Sørensen og Lyngbø: Ekspandér faktaboks Da vi kjøpte hytta i sin tid satte vi søknader og byggeprosess over til profesjonelle og lokale krefter, nettopp fordi det var svært viktig for oss at alt skulle bli gjort riktig i forhold til lover og regler i alle ledd. Noe vi også var nøye på å understreke tydelig ovenfor arkitekt fra starten av prosjektet, til det ble sluttført. Vi fikk fortløpende, under hele byggeprosessen, beskjed fra ansvarlig søker (Rune Breili journ. anm.) om at både tiltakene og byggeprosessen har vært godkjent av Tjøme kommune. Vi har av den grunn antatt at alt har vært i orden. Videre spørsmål angående prosessen bes derfor tas med ansvarlig søker og kommunen. Vi har stolt på fagpersoner og kommunens godkjennelser og har aldri hatt noe ønske om å gå utover de tillatelser som er gitt fra Tjøme kommune. Vi ser frem til å ha en god dialog med Færder kommune, slik at saken kan bli ordnet opp i.

Trangt om plassen

Mange hytteeiere i gamle Tjøme, nå Færder kommune, ønsker å utvide hytta, brygga, eller plattingen. Men da blir det færre steder folk flest kan gå tur eller bade.

Over tid blir det et stort område. Samlet sett blir det 12.000 fotballbaner langs sjøen i løpet av de siste 20 årene.

Samtidig er det god butikk for hytteeierne. Verdien på hyttene stiger.

Færder kommune tar dette alvorlig. Alle saker de får tips om, blir gått gjennom.

Dersom kommunen finner feil, får hytteeieren et valg. Enten må han rive eller søke om lov i etterkant. Får hytteeieren nei på den søknaden, må han rive uansett.

Det valget får også komikerparet. Breili og komikerparet må innen 10. mars svare på tilsynsrapporten til kommunen.