Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar i år har det blitt mer aktuelt enn noen gang å se på sårbarheten til kritiske samfunnsfunksjoner i Norge.

Det handler blant annet om ting vi ikke klarer oss lenge uten.

Som mat, vann og strøm.

Norges kraftforsyning blir sett på som et mulig sabotasjemål.

Alle som måtte ønske det kan likevel finne mye informasjon om kraftforsyningen vår på nettsidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Helt uten bruk av drone eller andre avanserte hjelpemidler som har vært i fokus den siste tiden.

Informasjon som ligger ute på nettsidene sier blant annet noe om hvor transformatorstasjoner ligger, hvordan de ser ut, hvor kraftlinjene går og koordinater for nøyaktig plassering.

Oversiktskart over strømnettet og utbygde transformatorstasjoner. Foto: Skjermdump fra NVE

– En sårbarhet

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, er kritisk til at informasjon om det norske strømnettet er så tilgjengelig.

Han mener det er et dilemma fordi det kan være viktig å informere i fredstid.

– Mens i krigstid eller en krisetid kan dette utnyttes av en ondsinnet aktør. Det er en utfordring og en mulig sårbarhet for nettverket til Norge, sier Røseth.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Foto: Forsvaret

Han mener at informasjonen blant annet kan brukes til cyberangrep og hybrid krigføring og at droner eller sabotasjer kan slå ut deler av strømnettet vårt.

Røseth viser til Ukraina, der kulde blir brukt som et våpen i krigen i dag. Det gjøres for å påvirke sivilbefolkningen, for at det igjen skal påvirke beslutningstakerne til å inngå kompromisser med Russland, sier han.

– Det samme kan i en krisesituasjon eller krigssituasjon skje i Norge, hvor vinteren står for tur.

Mener åpenhet bør revurderes

For bare noen dager siden sa Nasjonal sikkerhetsmyndighet at de har avslørt planer for å slå ut det norske kraftnettet. Ikke nylig, men opp igjennom historien.

Med en tilspisset situasjon i Europa, mener Røseth det er viktig å revurdere åpenhet på nettopp viktig infrastruktur.

– Derfor er det viktig med økt sikkerhet for å se til at dette ikke blir utnyttet av ondsinnede aktører, sier han.

– Bør denne informasjonen fjernes fra NVE sine nettsider?

– Det bør vurderes seriøst. Og det kan være at det avsløres sårbarheter gjennom denne informasjonen og det må vurderes opp mot hva som ellers er tilgjengelig, sier Røseth.

Les også: Tidligere etterretningsoffiserer om kritisk infrastruktur: – Ganske svak

Vurderer å fjerne informasjon

Eldri Holo er leder for seksjon for beredskap i NVE.

Hun forklarer at informasjonen ligger ute fordi de har et ansvar både for å dele informasjon, men også for å skjerme informasjon.

– Vi må for eksempel sørge for at prosesser rundt konsesjonsbehandling blir ivaretatt på en god og demokratisk måte.

Eldri Holo, leder for seksjon for beredskap i Norges vassdrags- og energidirektorat. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Holo understreker at ikke all informasjon om kraftsystemet ligger ute.

– Det krever innsikt i en del andre ting også for å faktisk ha den tilstrekkelige detaljerte informasjonen om kraftsystemet.

NVE samarbeider med andre myndigheter for å gjøre de rette tiltakene i dagens situasjon, sier hun.

– Det gjelder også om vi eventuelt skal stramme inn på hvilken informasjon vi deler.

– Så det betyr at det kan bli aktuelt å fjerne noe av denne informasjonen?

– Vi vurderer om vi skal være strengere enn vi var i det som var normalsituasjonen før februar, sier Holo.