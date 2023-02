Havarikommisjonen har ikke funnet feil ved flyet som kan forklare hvorfor det kom ut av kontroll. Tekniske feil kan likevel ikke utelukkes, står det i Havarikommisjonens rapport.

Havarikommisjonen har hatt begrenset tilgang på informasjon og det har ikke vært mulig å gi en entydig forklaring på hva som førte til at flyet kom ut av kontroll, og hvorfor det ikke var mulig å gjenvinne kontrollen i tide, heter det i rapporten.

Mistet livet

I november 2021 styrtet et småfly fra flyskolen Pilot Flight Academy i en skog på sørsiden av E18 mellom Langangen og Larvik.

Studentene Filip August Müller Frich (21) fra Dombås og Lillehammer, Eirik Paulsen (22) fra Bodø og instruktøren Goran Neskovic (30) fra Oslo mistet livet.

Flyet skal ha gjennomført flere 360-graders svinger i cirka 3600 fots høyde, før det raskt mistet høyde og styrtet.

Havarikommisjonen anslår at flyet var ute av kontroll i drøyt 30 sekunder før det traff bakken.

KART: Bildet viser ruten til flyet før det styrtet. Foto: Flightradar24

Sorg

Over et år etter ulykken vet fortsatt ikke faren til Filip August Müller Frich hva som skjedde med sønnen på cirka 3600 fots høyde.

Øyvind Frich sier at han og de andre pårørende har gruet seg til å lese Havarikommisjonens rapport om ulykken i 2021.

– Dette er vondt. Vi må leve med det. Sorgen er der, og den kommer til å være der.

Øyvind Frich er far til en av studentene som omkom i flystyrten. Han sier at rapporten fra Havarikommisjonen har gitt noen flere svar. Foto: Siw Borgen / NRK

Vitner

Ifølge politiet så et vitne et fly med problemer på vei ned mot bakken.

Så ble det borte fra radaren.

Dette ble lest ut på radiofrekvensen for fly i området kl. 09.21.55:

Spill av lyd Golf fox golf, fra Farris (flygelederne kaller opp et annet fly) Ja Det flyet som operererte (ikke mulig å tyde) når du tok av får jeg ikke tak i. Og jeg ser han ikke på radaren. Så fint hvis du holder øynene godt åpne og sier fra hvis du ser noe mistenkelig nært bakken eller under kontrollert luft

Ukjent årsak

Av ukjent årsak entret flyet spinn og styrtet. Det er ikke kjent om det var eleven eller instruktøren som fløy da flyet kom ut av kontroll, men instruktøren skal uansett utgjøre en sikkerhetsbarriere, står det i rapporten.

Havarikommisjonen skriver videre at det ikke er krav til praktisk vedlikeholdstrening for instruktører med hensyn til verken å forhindre spinn eller uttak fra spinn.

Havarikommisjonen tilrår at EUs flysikkerhetsbyrå (European Union Aviation Safety Agency – EASA) vurderer kravene til praktisk utdanning og vedlikeholdstrening for flyinstruktører med vekt på å forhindre at fly kommer i spinn, samt uttak fra spinn.