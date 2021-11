De tre var henholdvis studenter og flyinstruktør ved Pilot Flight Academy på Torp i Sandefjord.

Navnene er frigitt av politiet og familiene er orientert om at navnene offentliggjøres.

Det var litt før klokka 09.30 tirsdag forrige uke at politiet fikk melding fra et vitne om at et fly hadde styrtet utenfor Larvik.

Det ble raskt kjent at flyet kom fra pilotskolen, som var ute og fløy i forbindelse med undervisning.

De omkomne

Goran Neskovic hadde vært ansatt ved pilotskolen siden 2018.

Goran Neskovic var instruktør ved Pilot Flight Academy, 30 år og kom fra Oslo. Foto: Pilot Flight Academy

Eirik Paulsen var student ved Pilot Flight Academy, 22 år og kom fra Bodø. Foto: Pilot Flight Academy

Filip August Müller Frich var student ved Pilot Flight Academy, 21 år og kom fra Dombås. Foto: privat

Minnestund

Tirsdag kveld møttes ansatte og studenter ved pilotskolen til minnestund.

Ved skolen er det cirka 120 ansatte og 350 studenter. Tirsdagen var preget av sorg og fortvilelse hvor det var vanskelig å finne ord, fortalte grunnlegger av Pilot Flight Academy, Frode Granlund, til NRK onsdag.

I SORG: Grunnlegger av Pilot Flight Academy Frode Granlund, forteller at de har brukt de siste dagene på å snakke sammen, og bearbeide det som har skjedd. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Kriseteamet i Sandefjord kommune ble raskt kontaktet. De har hjulpet ansatte og studenter med å sette ord på følelsene sine, og bearbeide det de har opplevd.

Pilotskolen har i tillegg en avdeling på Notodden. Også der har et kriseteam bistått.

Granlund sier kriseteamet har gjort det lettere å snakke sammen. Han opplever at de har fått god veiledning i å håndtere den bunnløse sorgen.

MINNESTUND: Mange vil vise deltakelse og har satt blomster på et bord på Frichs kafé i Dombås. Foto: privat

Filip August Müller Frich kom fra Dombås.

Ordfører i Dovre, Guri Ruste, sier at mange er berørt etter hendelsen.

– Det er så ufattelig trist det som har hendt. Hele bygda sørger med familien som har lidd dette tapet. De er jo folk mange i bygda kjenner, og mange kjente Filip August.

Hedret de omkomne

Fredag forrige uke tegnet pilotstudenter fra en annen skole et hjerte i lufta over pilotskolen på Torp.

Frode Granlund har fortalt at de har fått enorm støtte fra et samlet flymiljø.

– Flymiljøet i Norge er ikke så stort, og mange kjenner hverandre. Om man ikke kjenner hverandre, føler man likevel at man er en del av miljøet, så vi setter selvfølgelig veldig stor pris på det.

Han forteller at de som jobber og driver med flyging er veldig opptatt av det de driver med, og når det da skjer ulykker i bransjen føler man at det blir veldig nært.

Vraket fjernet

Tirsdagen og store deler av onsdagen jobbet politiet, Kripos og Statens havarikommisjon på ulykkesstedet for å sikre spor.

Onsdag ettermiddag ble vrakrestene fraktet ut fra stedet, og arbeidet der er avsluttet.

UNDERSØKELSER: Politiet, Kripos og Statens havarikommisjon har jobbet sammen for å sikre spor på ulykkesstedet. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Havarikommisjonen gjennomgår vrakdelene å forsøke å finne svar på hva som var årsaken til ulykken.

Så langt mistenkes det ikke teknisk feil på flyet, som kun var et år gammelt.

Undervisningen ved skolen startet så smått opp torsdag.