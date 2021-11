Tre mennesker mangler ved flyskolen på Torp i Sandefjord.

Studiekamerater og en kollega som ikke kommer tilbake. Venner man har vært nær.

– Det var veldig brutalt, og en beskjed man ikke trodde man skulle få. Vi sliter med å forstå hva som har skjedd, sier pilotstudent Jacob Rosenvinge Høyem (23).

Han har studert tett sammen med de to studentene som omkom.

– Det var tanker om at det kunne vært meg selv i den ulykka. Vi satt en gjeng her i sjokk og klarte ikke å si noe som helst. Jeg har hatt frysninger nedover ryggen i en uke nå.

Det ble flagget på halv stang ved Pilot Flight Academy i Sandefjord etter ulykken. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Første gang i alvorlig ulykke

Det var tirsdag 23. november beskjeden kom; Et av Pilot Flight Academys småfly var plutselig borte fra radaren.

Det hadde styrtet og totalhavarert.

Flyet styrtet på sørsiden av E18 mellom Langangen og Larvik. Foto: Geir Eriksen

Tilbake stod de nærmeste i sjokk og sorg. Det gjorde også skolens 120 ansatte og 350 studenter.

Grunnlegger Frode Granlund sa til NRK samme dag at det er første gang skolen opplever en alvorlig ulykke.

Rørt over samholdet

Sorgen er fortsatt veldig stor ved skolen.

Da hjelper det at samholdet er noe utenom det vanlige, sier Jacob Rosenvinge Høyem.

– Jeg er rørt av hvor godt vi tar vare på hverandre i denne situasjonen.

Han sier de har blitt tilbudt all den hjelpen de kan få, både fra ledelsen ved skolen og Sandefjord kommunes kriseteam.

– Jeg har gleda meg til å på skolen og møte alle de fine menneskene hver eneste dag. Når noe sånt skjer, får man bare beviset på hvor mange bra folk det er her, sier 23-åringen.

Hverdagen er så smått i gang igjen ved flyskolen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Må ta tiden til hjelp

Pilotstudenten fra Lillehammer har kun noen måneder igjen av utdannelsen.

Flystyrten er åpenbart en tøff hendelse å ta med seg ut i en fremtidig jobb.

– Vi får en påminnelse om at det vi gjør har en viss risiko. Samtidig er en flyulykke så sjeldent, og det har vært så fjernt for meg at noe sånt kan skje.

– Jeg tror vi må ta tiden til hjelp, prate med de rette personene, prøve å komme oss videre og finne ut at drømmen fortsatt eksisterer, sier Jacob Rosenvinge Høyem.

Politiet: – Et puslespill

Dagen etter ulykken ble sju søppelsekker med vrakrester hentet ut fra skogholtet der flyet styrtet.

Sekkene ble fraktet til havarikommisjonens lokaler på Kjeller i Lillestrøm, der de skal tolke skadene på vrakdelene.

Målet er å finne flere svar, men det er en stor jobb.

– Det er en rekke kilder i en sånn sak. Så blir det et puslespill sammenholdt med åstedet der flyet falt ned og all annen informasjon vi har, sa politiinspektør Magnar Pedersen til NRK dagen etter ulykken.

Så langt mistenkes det ikke teknisk feil på flyet, som kun var et år gammelt.