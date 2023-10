Grøtdebatten skaper full forvirring: – Tror ikke det er sunt

Barnemat­influenserne slår et slag for å lage maten selv. Fagfolk ser at mange babyer ikke vokser som de skal hvis de kun får hjemmelaget grøt.

– Mange oppskrifter er rett og slett slankegrøter for babyer, skriver flere fagfolk i en Ytring.

På helsestasjonen i Porsgrunn merker de en økt oppmerksomhet rundt grøt til barn under 1 år.

– Det er flere foreldre som er usikre og spør oss om råd, sier Kristin Torvik, avdelingsleder for helsestasjonen i Porsgrunn.

Småbarnsforeldrene er opptatt av at babyene får i seg det de trenger.

– De spør om kjøpegrøten er trygg å gi til barnet og om barnet får nok av de viktige næringsstoffene, jern og vitaminer om de lager grøten selv, forteller Torvik.

Får kjøpegrøt

Lille Noah sitter på pappa Jørgen Braatens fang. De er på helsestasjonen for en kontroll.

Faren har fått med seg at grøtdebatten har kokt den siste tiden.

– Vi kjører som regel butikk-kjøpt babygrøt, da vi regner med at alt er i den. Også har vi litt brødskive og banan på si, forteller Braaten.

Jørgen Braaten med sønnen Noah Brendemo Braaten på fanget. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Foreldrene forsøker å variere kosten så godt de kan. Noen ganger blir det hjemmelaget. Andre ganger blir det ferdigmiddag fra glass.

– Jeg stoler på norske myndigheter på at det som er i butikken er greit, sier han.

Braaten kjenner ikke på dårlig samvittighet over hva han serverer sønnen.

– Han får litt forskjellig for å smake og utforske. Storebroren er stor og fin og der kjørte vi samme løp. Så det går nok greit, forteller han.

– Tror du at småbarnsforeldre kan la seg stresse av at det er så mye snakk om dette?

– Det tror jeg absolutt. Jeg tror ikke det er sunt for småbarnsforeldre, i hvert fall førstegangsforeldre. Det kan legge et ekstra press på dem spesielt, tror Braaten.

Lager du babymat selv eller kjøper du ferdig? Jeg er kritisk til industrifremstilt babymat og lager derfor maten selv. Pulvergrøt og annen ferdigmat er trygt og funker helt fint.

Ønsker naturlig mat

Janne Karine Slettmo-Thomas har med seg fire måneder gamle Alea på helsestasjonen. Moren lager helst hjemmelaget babymat til datteren.

– Jeg er opptatt av at ting skal være naturlig. Da tenker jeg at det skal være det sunneste, sier hun.

Janne Karine Slettmo-Thomas med datteren Alea på armen. Foto: Stian Wåsjø Simonsen

Samtidig vet hun at industri­fremstilt grøt er tilsatt jern. Hun har også fått med seg diskusjonen om hvorvidt hjemmelaget mat inneholder nok næringsstoffer og jern.

– Jeg er også en ammende mor og brystmelka har jern i seg.

Havre- eller hirsegrøten hun lager tilsetter hun morsmelk.

– Jeg tenker at den grøten skal være bra nok.

Det hender også at Slettmo-Thomas velger industrifremstilte varianter, selv om hun foretrekker at datteren får det som er naturlig.

– Jeg gjør som jeg vil, jeg.

– Synes du det er ubehagelig at det er så mange som mener så mye?

– Jeg synes at folk sier så mye rart, også må man tenke litt selv med hodet.