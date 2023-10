Den beste maten lager du selv

Innboksen vår fylte seg raskt med meldinger fra bekymrede småbarnsforeldre etter helgens kronikk på NRK Ytring, der helsepersonell er bekymret for at private aktører gir råd som får småbarnsforeldre til å gi næringsfattig mat til barna.

«Det er et problem at fagpersoner blir redusert til influensere.»

Kronikkforfatterne sår tvil både om disse rådene er gode nok, og om foreldres evne til å lage mat til barna sine.

Men det er mulig å dekke behovet for næringsstoffer med hjemmelaget mat!

Helsedirektoratets anbefaling

Kronikkforfatterne virker overrasket over at den hjemmelagde grøten lages på havre, hirse og vann, men disse kornsortene og å koke grøten på vann er spesifikt anbefalt i Helsedirektoratets retningslinje for spedbarnsernæring.

Det er ikke anbefalt å koke grøt til barn under 12 måneder på hverken kumelk eller plantedrikke, fordi dette ikke er en kilde til jern. Hvis de mener at dette rådet bør endres, må de henvende seg til Helsedirektoratet.

«Kronikkforfatterne sår tvil om foreldres evne til å lage mat til barna sine.»

For ved å følge Helsedirektoratets råd som er å bruke jernrike kornsorter, bløtlegge kornet, tilsette en vitamin C rik matvare, en fettkilde og morsmelk/morsmelkerstatning, kan foreldre klare å lage næringsrik grøt uten dyre spesialprodukter.

Hjemmelaget mat er mer enn grøt

Grøt kan være en del av et variert kosthold. Det finnes også mange andre jernrike matvarer i tillegg til korn som foreldre kan gi babyen sin helt fra introduksjonen av fast føde. Eksempelvis kjøtt, egg, leverpostei, frø, kjerner og belgvekster.

«Sosiale medier er en viktig kanal for å kunne jobbe forebyggende.»

Å være influenser er ikke problemet

Det er et problem at fagpersoner blir redusert til influensere fordi vi velger å formidle vår fagkompetanse gjennom sosiale medier. Sosiale medier er en viktig kanal for å kunne jobbe forebyggende, nå ut med kunnskap og hjelpe flere.

Er det ikke på tide at vi som fagpersoner står sammen om å veilede fremfor å villede småbarnsforeldre?