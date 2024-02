Saka i korte trekk Ekspander/minimer faktaboks Google planlegg å etablere eit nytt datasenter i Skien, som kan bli blant dei største i verda.

Dette datasenteret vil ha eit stort behov for straum, og Google har ambisjonar om å dekke dette behovet med fornybar energi.

Google har allereie investert i eit vindkraftanlegg i Noreg, men vil trenge enda meir fornybar energi for å dekke straumbehovet til det nye datasenteret.

Dette kan føre til massiv utbygging av vind- og solkraft i Noreg.

Google har ein ambisjon om å bli utsleppsfrie innan 2030.

På tomta til datasenteret fortel Google om korleis dei skal kutte utslepp ved å blant anna investere i fornybar kraftproduksjon.

– Det må vere rein energi. Sol og vind er dei openberre kraftkjeldene. Me ser også på andre teknologiske moglegheiter, seier Niels Martin Andersen som er sjef for datasentera til Google i Noreg.

Datasenteret i Skien kan bli blant dei største i verda.

Google investerer nesten 7 milliardar kroner og planen er å setje senteret i drift i 2026.

Niels Martin Andersen er Googles politiske sjef for datasenter i Norden. Bilete er frå Google-tomta på Gromstul i Skien. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Enormt kraftbehov

Viss Google bygger i full skala kan det krevje enorme mengder kraft.

Statnett stadfestar til NRK at Google har søkt om tilgang til 840 megawatt.

– Eg har aldri høyrd om eit datasenter som er i nærleiken av å bruke så mykje straum, seier sjefsanalytiker i StormGeo Sigbjørn Seland.

Google ønsker også å dekke sitt eige straumbehov i landa dei har datasenter. I Danmark opererer dei slik i dag:

Over 200 vindturbinar

Google har allereie investert i eit vindkraftanlegg i Noreg. Dette ligg i Tellenes i Rogaland, og sikrar dei tilgang til 160MW.

Det betyr at dei treng 680MW for å vere sjølvforsynte på same måte som dei er i Danmark.

Det svarar til over 230 vindturbinar. Talet avheng av kor stor effekt turbinane har.

Tala er basert på utrekningar og informasjon frå NVE.

Til samanlikning har eitt av Noregs største vindkraftanlegg, Storheia i Trøndelag, 80 turbinar. Turbinane på Storheia har også ein mindre effekt enn det NVE legg til grunn i reknestykket.

Skulle ein utelukkande produsert straumen med bakkemontert solkraft krevst over 8500 fotballbanar med solcellepanel. Det er nesten 35 gonger storleiken av Oslo sentrum.

Tala er basert på utrekningar og informasjon frå NVE.

Desse tala har me bruka Ekspander/minimer faktaboks NRK har tatt utgangspunkt i at Google sitt datasenter i Skien potensielt kan trenge ein effekt på 840 MW. Google opplyser at dei allereie har inngått ei avtale med eit vindkraftanlegg i Rogaland som sikrar dei tilgang på 160 MW.

Noregs vassdrags og energidirektorat (NVE) reknar med at eit datasenter kan trekke maksimal effekt 80 prosent av året. Da brukar datasenteret om lag 5 886 GWh.

Estimat frå NVE viser at ein vindturbin på 6MW kan produsere 20,4 GWh ved full effekt. Det utgjør over 230 vindturbinar viss ein skal produsere krafta Google trenger. Da har NRK trekt frå straumproduksjonen ved vindkraftanlegget i Tellenes i Rogaland.

NVE meiner det er naturleg å sjå for seg at eventuelle framtidige vindturbinar vil ha ein effekt på 6-8MW.

Basert på innmelde behov reknar NVE med at 1MWp installert effekt frå bakkemontert solkraft i Sør-Noreg gjev om lag 1GWh i straumproduksjon per år.

Google har allereie investert i eit vindkraftanlegg i Rogaland. Anlegget har 50 turbinar. Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal

Press på kraftproduksjon

Leiar for hovudutval for næring, industri og klima i Telemark fylkeskommune, Ådne Naper (SV) er glad for å høyre at Google vil investere i fornybar kraftproduksjon.

Han meiner Google-etableringa vil tvinge fram vindturbinar og solcellepanel.

– Ein eller annan stad må krafta produserast, seier Naper.

Noregssjef i Google, Tine Austvoll Jensen og Karianne Oldernes Tung (digitaliseringsminister) ved Google-tomta i Skien. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Straumanalytikaren i StormGeo meiner presset for å bygge vind- og solkraft vil auke når Google kjem.

– Ei etablering som dette vil gjere utbygging av fornybar kraftproduksjon meir lønsamt, seier Seland.

Frp meiner det er naivt å tru at Googles behov for kraft skal dekkast med vind og sol. Dei ber Google om å tenke annleis.

– Google bør gå for kjernekraft. Det er det mest optimale med tanke på areal, regulering og effekt, seier Marius Nilsen, som sit i energikomiteen på Stortinget.

Nei til vindkraft i Skien

Krafta Google treng ser ikkje ut til å bli produsert lokalt med det første.

I Skien har ordførar Marius Roheim Aarvoll (H) gjort ei avtale med INP om at det ikkje skal byggast vindkraft i kommunen dei neste fire åra.

– Me har ei avtale om at det ikkje skal vere vindkraft i Skien dei neste fire åra. Så er det eit handlingsrom der som me må utnytte.

Aarvoll set i første rekke sin lit til solkraft. På sikt vil han også få på plass vindturbinar.

Industrien i Grenland skrik også etter meir kraft. Dei håpar Google-etableringa vil føre til meir kraftproduksjon på sikt.

– Eg håpar det startar ein diskusjon. Me treng meir straum og større nettkapasitet, seier Yarasjefen på Herøya, Ole-Jacob Siljan.