Google har søkt om tilgang på strøm tilsvarende rundt 5 prosent av hele Norges strømforbruk for sitt nye datasenter i Skien.

Dette kan potensielt påvirke strømprisene i Sør-Norge.

Google har fått innvilget tilgang på 240 megawatt, men har søkt om, og står i kø for 840.

Selskapet skal investere 600 millioner euro i senteret, som tilsvarer 6,8 milliarder norske kroner.

Anlegget skal etter planen være operativt i 2026.

Google planlegger også å bidra til fornybar energi, blant annet gjennom investeringer i landvind i Rogaland.

– Det vil øke strømprisene i Sør-Norge betydelig, det er det ingen tvil om, sier analysesjef i Storm Geo Nena Analysis, Sigbjørn Seland.

– Da er det kjempestort. Det vil bli Norges største kraftforbruker, isolert sett. Og det kommer til å påvirke strømprisene, sier Seland.

Analysesjef Sigbjørn Seland. Foto: Jon Skille Amundsen

Nyheten om at IT-giganten Google har bestemt seg for å bygge det som kan bli et av verdens største datasentre i Skien kom onsdag formiddag.

Selskapet skal investere 600 millioner euro i senteret. Det tilsvarer 6,8 milliarder norske kroner.

Anlegget skal etter planen være operativt i 2026.

Dette er Google Foto: Google Ekspander/minimer faktaboks Selskapet ble grunnlagt i 1998 av Larry Page og Sergey Brin. Da holdt de etter sigende til i en garasje fra start.

Google er kanskje mest kjent for å være verdens mest brukte søkemotor, og kjennetegnes av sin fargerike logo.

Selskapet tilbyr en rekke digitale tjenester, systemer og produkter. De eier i tillegg flere store merkenavn, deriblant YouTube.

Hovedkontoret ligger i Mountain View i Silicon Valley, California.

Navnet er ifølge Store norske leksikon (SNL) et ordspill på tallet googol, ti opphøyd i hundre, og er en fantasifull overdimensjonering av mengden nettsider Google kan søke i.

«To Google» ble i 2006 offisielt et verb i Oxford English Dictionary. Kilder: SNL, Wikipedia, NTB og Google

– Helt vanvittig

Nyheten er sjokkerende, synes stortingsrepresentant Sofie Marhaug for Rødt.

Sofie Marhaug i Rødt. Foto: Ihne Pedersen

– Rødt synes dette er helt vanvittig. Vi er nødt til å prioritere kraften strengere. Vi kan ikke la en storkapitalist som Google få 5 prosent av kraften vår, og sende strømregningen til strømkundene.

Et datasenter er der internettet bor. Behovet for sikker og bærekraftig infrastruktur øker i takt med at flere bruker digitale verktøy, forteller norgessjef i Google, Tine Austvoll Jensen.

– Slik som tilgang til e-posten din, eller søk etter informasjon. Starten på byggingen av et nytt anlegg i Skien i dag er et stolt øyeblikk for oss.

Vil bidra

Google-sjefen i Norge sier de er opptatt av å bidra.

– Vi vil være med å bidra til å skape fornybar energi, for å bidra inn igjen til strømnettene. Når vi konsumerer skal vi også kunne bidra inn, blant annet ved investeringen vi har gjort på landvind i Rogaland.

Anlegget i Rogaland produserer rundt 160 megawatt i året, ifølge Jensen.

Norgessjef i Google, Tine Austvoll Jensen og Karianne Oldernes Tung (digitaliseringsminister) ved Google-tomta i Skien. Foto: Theo Aasland Valen / NRK