Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Google planlegger å bygge et datasenter i Skien, Norge.

Dette vil kreve enorme mengder kraft, muligens tre ganger så mye som deres datasenter i Danmark.

Google har som mål å være karbonfri innen 2030, og ønsker å produsere kraft til å dekke eget behov

For å dekke kraftbehovet ved et datasenter i Norge, vil det kreve et område nesten 20 ganger større enn Oslo sentrum.

Det er stor aktivitet på Google-tomta i Skien der det er planer om å bygge et datasenter.

Hvis IT-giganten etablerer et datasenter her, vil det kreve enorme mengder kraft.

Vil produsere egen strøm

I Danmark, der selskapet åpnet datasenter i Fredericia for tre år siden, investerer Google i solceller for å dekke behovet.

Fem solcelleparker forsyner strømnettet med mer strøm enn datasenteret trenger.

Å produsere egen grønn strøm er viktig for Google.

Selskapet har mål om å være karbonfri innen 2030, sier Googles politiske sjef for datasentre i Norden, Niels Martin Andersen.

– Det handler om at vi vil gå foran når det gjelder grønn omstilling, sier Andersen.

Googles datasenter åpnet for tre år siden i Fredericia i Danmark. Selskapet investerte 4,5 milliarder danske kroner. Foto: Google

Datasenteret som planlegges i Norge, kan bli mye større enn i Danmark.

Kraftbehovet vil i så fall være tre ganger så stort.

Skal Google dekke dette selv, vil det kreve et område som er nesten 20 ganger større enn Oslo sentrum.

Det tilsvarer nærmere 130 vindturbiner.

Google opplyser at de allerede har inngått en avtale med en vindpark i Norge som sikrer dem tilgang på 160 MW.

Ved full drift 80 prosent av året har NVE regnet ut at senteret bruker 3504 GWh.

Skal en skaffe denne strømmen fra bakkemontert solkraft vil en trenge et areal på rundt 35km2. Etter Fifa sin standard utgjør det 4901,96 fotballbaner med solceller.

Når det kommer til vind mener NVE at en vindturbin på 8MW kan produsere 27,2 GWh ved full effekt. Det utgjør 128,8 vindturbiner hvis en skal produsere kraften Google trenger.

Kritisk til rasering av norsk natur

Frp-leder Sylvi Listhaug er kritisk.

– Jeg ser for meg en rasering av flott, norsk natur. Jeg tror ikke folk i grenlandsområdet ønsker det. Dersom det er premisset for prosjektet, mener jeg at man ikke kan gå videre med det, sier Listhaug.

Frp-leder Sylvi Listhaug. Foto: Mirwais Moquim / NRK

I Skien stemte alle partiene, unntatt Rødt, ja til Google-etablering.

Ap og Høyre positive til vindkraft

Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Odin Adelsten Bohmann, sier at de er positive til mer kraftutvikling, også vindkraft.

– Det ligger trolig noe frem i tid, men vi kan ikke på nåværende tidspunkt si prinsipielt ja til vindmøller uansett hvor. Det må håndteres når og dersom en søknad kommer.

På kort sikt mener han det er solenergi som raskest kan øke energivolumet og er positiv både til utbygging på takarealer og etablering av solkraftverk.

– Det er vi for. Ikke hvor som helst eller når som helst, men vi er prinsipielt for – at også vi tar del i å sikre morgendagens næringsliv sitt behov for mer kraft.

Høyres ordførerkandidat i Skien, Marius Roheim Aarvold, ønsker Google hjertelig velkommen.

Han åpner for at det etableres vindparker i Skien for å skaffe mer kraft til blant annet det planlagte datasenteret.

– Vi trenger mer kraft og er åpne for alle former for fornybar energi. Vi mener vi må se hvor det er mulig å plassere vindparker i Skien, men det kan ikke være slik at alle turbinene skal plasseres her, sier Aarvold.

Trenger Google

Folk i Skien er positive til at Google kan komme til å etablere et stort datasenter i kommunen.

Googles tomt på Gromstul i Skien der det er stor aktivitet om dagen. Foto: Martin Torstveit / NRK

Selv om det kan komme til å kreve sju ganger så mye strøm som hele kommunen bruker.

– Skien trenger et eller annet som gjør at det blir bedre og folk får jobb, sier Einar Johansen.

– Her er det så dødt at det er ikke noe by igjen. Får vi parkeringsplasser og Google, er vi fornøyde, sier May-Britt Brovik Svendsen.

Jamil Babayev mener det er fordeler og ulemper med Google-etablering. Foto: NRK

– Det er kjekt med arbeidsplasser her i byen, men kraftsluk er ikke noe bra, sier Jamil Babayev.