Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • Industri- og næringspartiet (INP) i Skien har sikret Høyre makten ved å stille et ultimatum om at det ikke blir noen vindkraftprosjekter i Skien de neste fire årene.

• Aarvold innrømmer at dette er et nederlag for Høyre, men sier at det er slik politikk fungerer.

• Norsk Vind er overrasket over avtalen og mener det er trist at et protestparti har ødelagt arbeidet med fornybar kraft i Skien. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Vinden har blåst i mange retninger i Skien siden valget. Industri- og næringspartiet i Skien sikret at vinden blåste mot Høyre.

Med det har de også fått et skriftlig løfte om at det ikke blir vindkraftprosjekter i Skien de neste fire årene.

Stilte ultimatum

Onsdag kom meldingen om at det blir et politisk skifte i byen.

Marius Roheim Aarvold fra Høyre blir kommunens nye ordfører i samarbeid med Frp, KrF og Venstre.

Men koalisjonen hadde ikke flertall. For å sikre seg makta måtte partiene på friertokt til Industri- og næringspartiet (INP).

INP hadde et klart krav, sier Tommy Ballestad, gruppeleder for INP i bystyret i Skien.

– Vi satt et ultimatum. Hvis vi skulle gi vår stemme til Høyre måtte vi være sikre på at vindkraft var uaktuelt i Skien, sier han.

Tommy Ballestad, gruppeleder for INP i bystyret i Skien. Foto: Martin Torstveit / NRK

Ballestad mener det var en forutsetning for å gi sin stemme til Aarvold som ordfører 19. oktober.

– Vi måtte få en garanti for vindkraftstopp i Skien. Vi har en skriftlig avtale med de fire partiene som sier at i perioden 2023–2027 skal det ikke etableres vindkraft på arealene til Skien kommune.

Bekrefter avtale

Marius Roheim Aarvold bekrefter at de har skrevet under på en avtale med INP for å sikre seg makta de neste fire årene.

– INP hadde et krav og vi har gått med på den avtalen.

Marius Roheim Aarvold (H), påtroppende ordfører i Skien. Foto: Jonas Ryden / NRK

Høyre har vært tydelige i sitt valgprogram. Partiet ønsker all type form for fornybar energi i Skien.

Aarvold mener kompromisset var uunngåelig.

– Vi har hele tiden jobbet for å få på plass en flertallskonstellasjon i Skien. Det viste seg at det ble vanskelig. Til slutt ble INP med et valgteknisk samarbeid som var alternativet.

– Hvordan forsvarer du dette overfor dine velgere?

– Dette er klart et nederlag for Høyre. Slik er det i politikk og prosesser at det er gi og ta, sier Aarvold.

Partiene i koalisjonen vil legge fram andre løsninger for å skaffe nok kraft til industrien, sier den påtroppende ordføreren.

– Vi ønsker å se på alle former for fornybar energi, men innenfor de fire årene kommer det ikke til å være vindkraftutbygging i Skien.

– Frustrerende

Det var bred forankring blant nesten samtlige partier om å utrede nye kraftprosjekter i Skien.

Ifølge Norsk Vind er det ingen kommuner i landet som har jobbet bedre med fornybar kraft enn Skien. De er overrasket over avtalen mellom INP og koalisjonen.

– Det at det kommer inn et protestparti som ødelegger alt dette arbeidet mener jeg er trist, sier Espen Borgir Christophersen, prosjektleder i Norsk Vind.

Espen Borgir Christophersen, prosjektleder i Norsk Vind.

Nå har Skien satt en stopper for det som kanskje er det største bidraget for å bygge ut mer fornybar kraft i Grenlandsregionen, mener han.

At Høyre var villig til å ofre vindkraft for makt, viser hvor skjørt fornybar energi og vindkraft er, sier Christophersen.

– At man nå ofrer den saken for å komme i posisjon og bli ordfører vitner om at en utbygging av fornybar energi har en lengre vei å gå enn man kanskje trodde.