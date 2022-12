Dropper vinterjakt på villrein

Regjeringen vil likevel ikke gjennomføre ekstraordinært jakt på villrein på Hardangervidda denne vinteren.

Intensiv ordinær jakt er det som best sikrer en bærekraftig og langsiktig forvaltning av villreinstammen på Hardangervidda, melder regjeringen i en pressemelding.

– Uttak i vinter, med bruk av helikopter og snøskutere, ville ha utsatt dyrene for stress i en vanskelig tid, sier landbruks- og matminister, Sandra Borch (Sp).

Fryktet for framtida

I september i år ble det felt en rein med skrantesyke. Dette er det andre tilfellet av sykdommen på Hardangervidda.

Mattilsynet og Miljødirektoratet anbefalte derfor vinterjakt på villreinen i kampen mot sykdommen.

Forslaget har møtt kraftig motstand.

Flere jegere på Hardangervidda har sagt at de vil boikotte jakta. De har fryktet for framtida for villreinen.

Stammen på Hardangervidda er den største med om lag 5000 dyr. Det er en reduksjon på 2500 dyr siden 2017. I fjor ble villreinen med på rødlista og vurdert som «nær trua».

– En gledens dag

Hardangervidda nasjonalparksenter roser regjeringens avgjørelse.

– Dette er en veldig klok beslutning. Vi må takke regjeringen for det. På vegne av veldig mange grunneiere må jeg si at dette er veldig bra, sier daglig leder ved senteret, Per Lykke.

Han mener det må komme mer penger til forskning på skrantesyken.

– Det er en gledens dag. Nå må vi samtidig ta denne sykdommen alvorlig. Vi skal fortsatt holde øye med dette, men vi må få mer fakta på bordet, sier Lykke.

Ordfører i Vinje, Jon Richard Kleven, mener regjeringen har tatt en riktig beslutning.

– Det betyr at vi ikke setter dyrevelferden på spill nå i vinter. Vi kan vente og ha en ordinær jakt neste høst, og se hva den forteller oss og gi oss videre kunnskapsgrunnlag, sier Kleven.