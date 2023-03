Onsdag var det mannen som politiet mener står bak bestillingen av drapet på Bård Lanes sin tur til å forklare seg.

Den 31 år gamle mannen er sammen med tre andre tiltalt for å ha planlagt og gjennomført drapet i april for snart to år siden.

I vitneboksen fortalte 31-åringen at dametrøbbel ble roten til en over ti år lang konflikt mellom han og Lanes.

– Da jeg snakket om henne, endret han seg, sa 31-åringen i retten.

– Kilte i magen da jeg møtte han

31-åringen og Lanes møttes i tenårene og ble, ifølge han, venner i boksemiljøet i Tønsberg.

Han beskriver Lanes som en person med to personligheter og at de to begynte å krangle om alt mulig.

Noen år senere møttes de to på et treningssenter, en god stund etter en krangel.

– Det kilte i magen da jeg møtte han. Strekker han ut en hånd nå, eller begynner vi å slåss?

Da 31-åringen fortalte Lanes om ei han datet, skal Lanes ha reagert.

– Han snakket mye dritt om henne, om han var sur eller forelska, vet jeg ikke. Jeg fortsatte å date henne og vennskapet vårt ble aldri det samme.

I en kort periode var Lanes også sammen med denne kvinnen. Men i dag har 31-åringen en sønn sammen med henne.

Vurderte å flytte

Lanes skal ifølge 31-åringen ha fått besøksforbud mot kjæresten hans.

Truslene mellom han og Lanes skal ha blitt grovere i årene som kom. Politiet prøvde å roe ned forholdet mellom de to.

– Jeg ville at vi skulle holde oss borte fra hverandre, fortalte 31-åringen.

Konflikten eskalerte med anmeldelser og voldstrusler frem og tilbake. Snøballen ble bare større og større. 31-åringen reagerte på at politiet stadig henla sakene mot Lanes.

– Vi vurderte å flytte fordi vi følte oss forskjellsbehandlet. Men sønnen vår hadde alle vennene sine her.

Politiet har innrømmet at Lanes ga dem informasjon om det kriminelle miljøet i Tønsberg. Det kan være grunnen til at sakene mot han ble henlagt, antydet 31-åringen.

Men dette avviser statsadvokaten, som mener denne delen av saken ikke har noen stor betydning for drapet.

«Skulle bare knekke beina på han»

En 27-åring erkjente i forrige uke at han skjøt Lanes for å gjøre 31-åringen en tjeneste, men at planen bare var å knekke beina på han.

31-åringen sa for første gang i dag at han hyret han inn for å kreve inn penger i en annen sak. Likevel ble han altså brukt til å finne Lanes og angripe han.

At 27-åringen ble hyret inn for å drepe Lanes nekter han for.

Men han innrømmer at han kjøpte en sporingsenhet, fikk den festet på bilen til Lanes og fikk inn «noen folk» for å følge med på han. Det var fordi han var redd for Lanes og ville vite hvor han var.

Mann (27) Påtalemyndigheten mener at mannen fra Sunnmøre, på oppdrag fra en av de andre tiltalte, avfyrte skuddene mot Lanes.

Ifølge tiltalen var drapet planlagt i lengre tid.

Mannen, som tidligere er dømt for likskjending, erkjenner å ha skutt Lanes.

Statsadvokaten har varslet at det kan bli aktuelt å be om forvaringsstraff for 27-åringen. Mann (31) Påtalemyndigheten mener dette er mannen som bestilte drapet.

Ifølge tiltalen var 31-åringen også med på å planlegge.

Tidligere dømt for blant annet oppbevaring av ulovlige våpen.

Nekter straffskyld for drap. Mann (33) Påtalemyndigheten mener mannen var sjåfør på drapskvelden.

Eide bilen som ble funnet utbrent på Sem kort tid etter drapet.

Nekter straffskyld. Mann (23) Brasiliansk statsborger.

Påtalemyndigheten mener mannen var med på å planlegge og forberede drapet.

Nekter straffskyld for medvirkning til drap.

Alle var redd hverandre

For de to var ofte redd hverandre. Også kjæresten til 31-åringen var redd for Lanes, hevder han.

Men i en anmeldelse Lanes leverte året før han ble drept, sier den avdøde at 31-åringen hadde våpen. Og at 31-åringen kunne få andre til å skyte han.

– Jeg vet ikke hva som har gått gjennom hodet til Bård. Jeg har aldri skutt mot noen eller pekt på noen med et våpen, sa den drapstiltalte 31-åringen.

Han er tidligere dømt i en våpensak sammen med en av de andre medtiltalte. Han hevder han ikke har kjøpt våpen etter dommen fra 2016.

Bare litt over en måned før drapet sendte 31-åringen en lang melding til Lanes i håp om å legge konflikten død.

31-åringens forsvarer, Anders Hasle, sier kranglingen mellom hans klient og Lanes fremstår som rotete.

– Det begynte med noe som virker som tull, også vedvarer det. Også spisser det seg til i perioder. Jeg tror det er litt vanskelig for alle å forstå helt hva det dreier seg om, også for de det gjelder, sier Hasle.

Utspørringen av 31-åringen fortsetter onsdag.

FORSVARER: Jon Anders Hasle er advokaten til en 31 år gammel mann som er en av fire menn som er tiltalt etter drapet på Bård Lanes. Foto: John-André Samuelsen / NRK