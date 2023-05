Under etterforskningen etter drapet på Bård Lanes hentet politiet inn undercoveragenter som snakket portugisisk. De latet som de var kriminelle for å få ut informasjon fra 23-åringen. På politispråk kalles det infiltrasjon.

TV 2 har tidligere skrevet om da de senere fløy 23-åringen til Tromsø, tok inn på hotell og skjenket ham alkohol i møte med de hemmelige agentene.

Vestfold tingrett bestemte før rettssaken startet i mars at disse bevisene ikke kunne brukes mot ham. Grunnen var at det vil ødelegge hans rett til rettferdig rettergang å bruke samtaler mellom en tiltalt og utenlandske undercoveragenter.

Statsadvokaten anket avgjørelsen til lagmannsretten. De har nå omgjort tingrettens beslutning.

– Avgjørelsen bli anket, sier 23-åringens forvarer Øystein Storrvik til NRK.

Derfor måtte statsadvokaten droppe bevisene mot tiltalte i Lanes-saken

Tok opp samtaler

Samtalene med 23-åringen ble tatt opp, oversatt til norsk og inneholder en rekke detaljer om hva som skal ha skjedd forut for drapet på Lanes – og et mulig motiv, etter det NRK får opplyst.

– Jeg syns det er bra at retten trekker opp en grense her. Dette er et område som er ulovfestet og på mange måter uklart hvor grensene egentlig går, så det er en sak som har stor betydning. Og det er jo viktig at rettssikkerheten til en tiltalt ivaretas, sa Storrvik, til NRK da avgjørelsen kom fra tingretten.

NRK jobber for å få en kommentar fra Storrvik etter at lagmannsretten nå har omgjort tingrettens beslutning.

23-åringen er sammen med tre andre tiltalt for drapet på Bård Lanes. Politiet mener 23-åringen har hatt en rolle som planlegger eller visst om at Lanes skulle drepes.