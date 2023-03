Drapstiltalt overrasket – innrømmer å ha skutt Bård Lanes

Fire menn er tiltalt for å ha drept Bård Lanes i april 2021, eller hatt en rolle i drapet.

Politiet mener drapet var nøye planlagt og mannen de mener skjøt Lanes, er en 27 år gammel mann fra Sunnmøre, tidligere dømt for likskjending.

I en fullsatt rettssal, med mange pårørende, leste statsadvokaten opp tiltalen og spurte 27-åringen om han erkjente straffskyld.

– Jeg erkjenner straffskyld for å ha skutt, sa han.

Kjæresten til Lanes brøt ut i gråt kort tid etter at erkjennelsen kom. Hun sitter bare noen meter unna den tiltalte i retten.

27-åringen erkjente også straffskyld for å ha banket opp en medfange da han var i varetekt.

Statsadvokaten har tidligere sagt at det er aktuelt å be om forvaringsstraff for han.

De tre andre tiltalte erkjente ikke straffskyld for å ha noe med drapet å gjøre.

Dette er de tiltalte i saken:

Mann (27) Påtalemyndigheten mener at mannen fra Sunnmøre, på oppdrag fra en av de andre tiltalte, avfyrte skuddene mot Lanes.

Ifølge tiltalen var drapet planlagt i lengre tid.

Mannen, som tidligere er dømt for likskjending, erkjenner å ha skutt Lanes.

Statsadvokaten har varslet at det kan bli aktuelt å be om forvaringsstraff for 27-åringen. Mann (31) Påtalemyndigheten mener dette er mannen som bestilte drapet.

Ifølge tiltalen var 31-åringen også med på å planlegge.

Tidligere dømt for blant annet oppbevaring av ulovlige våpen.

Nekter straffskyld for drap. Mann (33) Påtalemyndigheten mener mannen var sjåfør på drapskvelden.

Eide bilen som ble funnet utbrent på Sem kort tid etter drapet.

Nekter straffskyld. Mann (23) Brasiliansk statsborger.

Påtalemyndigheten mener mannen var med på å planlegge og forberede drapet.

Nekter straffskyld for medvirkning til drap.

Lanes: – Jeg er skutt

I retten ble nødsamtalen spilt av i retten. Lanes ringte selv til politiet. Deler av samtalen var preget av stor dramatikk.

– Jeg er skutt på Rema 1000 på Kilen, forteller Lanes som har tydelig vondt.

– Bård, vi skal komme å hjelpe deg, svarer AMK-sentralen.

En forbipasserende tar over telefonen og bekrefter at Lanes blør.

– Det er gjennomgående skudd.

Kjæresten og de andre pårørende i salen følger nøye med når telefonsamtalen spilles av. Flere er tydelige preget av å høre den.

Statsadvokaten spiller også av en video fra flere overvåkningskameraer og informerer om at den kan være ubehagelig for de pårørende å se.

Lanes går ut av et solarium, går til venstre, før han begynner å løpe mot høyre. 27-åringen fra Sunnmøre løper etter Lanes med en pistol i hånda og skyter etter han.

Politiet har funnet et prosjektil i området, en patron ved inngangspartiet, og fragmenter av bly. Men drapsvåpenet er ennå ikke funnet.

Rettssaken pågår nå.

Det er et stort sikkerhetsoppbud i retten. Besøkende må gjennom sikkerhetssjekk og alle de fire tiltalte blir geleidet inn i rettssaken, beskyttet av kriminalomsorgen. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Ga politiet informasjon

Statsadvokaten forteller at Lanes var kjent av politiet for å gi opplysninger fra det kriminelle miljøet.

Våren 2021 skal Lanes ifølge VG blitt bedt av en politimann om å skaffe opplysninger om en kriminell mann (31).

Seks uker senere ble Lanes drept.

Men statsadvokaten mener at det ikke har noen betydning for skyldspørsmålet om Lanes var politiinformant eller ikke, men at dette likevel blir tema senere i rettssaken.

Statsadvokat Andreas Christiansen snakker med en politiadvokat fra Sør-Øst politidistrikt før rettesaken starter. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Lang konflikt

De mener derimot at Lanes og en av de tiltalte, 31-åringen de mener bestilte drapet, hadde en langvarig konflikt bak seg.

Ifølge statsadvokaten startet det for mange år siden da Lanes ble anmeldt av en kvinne som 31-åringen de siste årene har hatt et forhold til, og som han har et barn med.

Denne konflikten er veldig viktig for å finne et motiv for drapet, ifølge dem.

I retten legger statsadvokaten frem krangling mellom de to i sosiale medier.

Lanes anmeldte 31-åringen i 2020 for trusler med skytevåpen, men saken ble henlagt.