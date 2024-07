Dette er hele uttalelsen fra Temus talsperson, formidlet gjennom et nordisk PR-byrå:

Hva er Temus kommentar om funnet av kadmium i øredobbene?

– Vi handlet raskt for å fjerne produktet og undersøker for tiden hvordan dette kunne skje. Vi jobber alltid tett med våre leverandører for å sikre at alle produkter oppfyller sikkerhetsstandarder.

Hva er Temus kommentar om funnet av bly i kretskortet til et leketøy?

– Vi fjernet produktet 29. juni, før NRK tok kontakt, fordi det mislyktes i kvalitetskontrollene våre, noe som understreker effektiviteten til kvalitetskontrollene våre.

Er det trygt å handle fra Temu?

– Å handle på Temu er trygt. Vi prioriterer forbrukersikkerhet gjennom streng kvalitetskontroll, kontinuerlig overvåking og rask handling. Plattformen vår styres av kjerneverdier som alltid setter forbrukerne først. Vi har robuste mekanismer på plass og jobber kontinuerlig med interessenter, reguleringsorganer og forbrukergrupper for å sikre produktsikkerhet og regeloverholdelse.

Prosessen starter med onboarding av selgere, hvor de må levere nødvendig dokumentasjon. I tillegg signerer de avtaler som bekrefter deres forpliktelse til produktsikkerhet og overholdelse av regelverket som er relevant for markedene de skal selge på. Temu støtter denne prosessen ved å gi veiledning og ressurser om samsvarskrav for ulike markeder.

Når selgeren er i gang, må de gi omfattende produktinformasjon, inkludert beskrivelser, modell-/batchnummer, firmanavn, priser, bilder og relevante dokumenter hvis det er aktuelt.

Fysisk inspeksjon og tilsyn utgjør en annen viktig komponent i Temus kvalitetskontroll. Tilfeldige tester utføres for å verifisere at de fysiske produktene samsvarer med beskrivelsene og relevante standarder. Dette inkluderer kontroll av emballasje, etiketter og sikkerhetsmerker. Hvis noen produkter mistenkes for ikke-samsvar, vil Temu iverksette umiddelbare tiltak, som kan inkludere å sette salget av produktet på pause, be om ytterligere dokumentasjon eller å fjerne produktet helt.

Temu overvåker også kundenes tilbakemeldinger nøye for å identifisere potensielle problemer med produktene. Når det oppstår problemer, iverksetter vi umiddelbare tiltak for å undersøke og om nødvendig fjerne produkter. I tillegg engasjerer Temu aktivt med forbrukergrupper, media og regulatoriske myndigheter for å adressere henvendelser og legge til rette for fjerning eller tilbakekalling av produkter når det er nødvendig.

Ansvar og straffer er klart definert innenfor Temus kvalitetskontrollramme. Vi veileder stadig selgere om behovet for streng overholdelse av produktsikkerhet, for å sikre at de er fullt klar over sitt ansvar. Brudd kan føre til advarsler, straffer, produktfjerning, kontostenging eller til og med henvisning til regulatoriske myndigheter for alvorlige eller gjentatte brudd. Temu har en blokkeringsliste for å hindre problematiske selgere fra å komme inn på plattformen igjen.

Forventes det at produktene som selges på Temu kan inneholde høyere verdier av tungmetaller enn det som er lovlig i EU/EØS?

– Temu overholder alle lover og forskrifter i markedene der vi opererer. Som operatør av en markedsplass forventer vi også at våre forhandlere strengt overholder alle relevante lover og forskrifter. Vi har et omfattende system på plass for å sikre at selgeren overholder produktsikkerhetsstandarder.

Hva tenker du om kjemiker Alexander Sandtorvs reaksjoner på funnet av kadmium og bly?

Det er viktig å merke seg at han ikke fant noen bekymringsfulle ingredienser i sminkeproduktene. Hvis Sandtorv eller en ekspert har etterprøvbare bekymringer, er vi forpliktet til å undersøke umiddelbart og åpent. Vi krever og forventer at selgerne våre overholder alle gjeldende lover og forskrifter som en betingelse for salg på plattformen vår.

Kan det finnes PVC i plastprodukter fra Temu?

– Vi legger merke til at Miljødirektoratets tester ikke viste bevis for PVC. Ellers viser vi til det vi skrev tidligere om våre kvalitetskontroller.

Hva synes du om Miljødirektoratets uttalelse om at forbrukere må være oppmerksomme på risikoen de tar ved å handle utenfor Europa?

– Vi er enige om at forbrukere alltid bør utvise forsiktighet når og hvor enn de handler, enten online eller offline. Temu har jobbet hardt for å sikre at produktene våre oppfyller lokale standarder og forventninger. Siden vi kom til Norge for et drøyt år siden, har vi aktivt lyttet til tilbakemeldinger fra kunder, tilsynsorganer og forbrukergrupper, og gjort nødvendige tilpasninger for å tilpasse oss lokal praksis og preferanser.

Vi er fullt forpliktet til å overholde lover og regler i markedene der vi opererer. Vårt mål er ikke bare å oppfylle de juridiske minimumskravene, men å overgå dem ved å følge det i beste praksis. Vi oppnår dette ved å jobbe tett med våre selgere, regulatorer, forbrukergrupper og andre interessenter for å sikre sikkerheten og kvaliteten til produktene som selges på vår plattform.