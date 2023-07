– Det er dessverre dagligdags at vi tar folk i å stjele på kjøpesenteret. Det er mange unge, og det er dessverre store mørketall.

Direktør på Sandvika Storsenter, Kathrine Stensrud Ingerø, er fortvilet over trenden de ser på et av Norges største kjøpesentre. Nesten hver dag blir noen tatt, og svært mange tyver er unge – de er helt nede i 13-årsalderen.

TYVERI: Mange ungdommer blir fristet til å stjele. Men det kan få store konsekvenser hvis man blir tatt. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nesten halvparten av de som blir tatt for tyveri på kjøpesenteret er ungdom under 18. Og to av tre som blir tatt er jenter.

Ingerø sier at mange av tyvene er påvirket av TikTok.

– Vi snakker jo med de vi tar i å stjele, og noe av det som kommer ut av de samtalene er at det skjer mye på sosiale medier. Spesielt på TikTok, hvor det har vært såkalte «challenges» (utfordringer), og unge agerer basert på det.

– Umoralsk og uetisk

TIKTOKER: Kent Sørensen har nesten 150.000 følgere på TikTok. Han er svært kritisk til trenden med å legge ut tyveri-tips. Foto: Rahand Bazaz / NRK

TikTok-profil og daglig leder for Elite sikkerhet, Kent Sørensen, bekrefter TikTok-trenden.

– Flere av de som blir tatt for tyveri har sett videoer på TikTok. Foreldre bør snakke med barna om at disse videoene er usunne.

Han mener det er svært problematisk at dette innholdet legges ut.

– De som legger ut slike oppfordringer, bør slutte med det umiddelbart. Det er veldig feil, umoralsk og uetisk å påvirke særlig barn på den måten. Det er rett og slett lavmål.

Mange legger ut videoer av hvordan de stjeler, på TikTok. Du trenger javascript for å se video. Mange legger ut videoer av hvordan de stjeler, på TikTok.

Gruppepress om å stjele

Steinar Holmen Vadla, leder for Vadla trygghetsbyrå, er en av dem som vet mest om butikktyveri i Norge. Vadla sier at det er påfallende hvordan norske butikktyver blir yngre og yngre.

– Før var det 18, 19 og 20-åringer som stjal, nå er det 13, 14 og 15-åringer. De er barn og tenåringer. Det er ordentlig trist.

Han har jobbet med tematikken i 30 år og har tatt over 4.000 butikktyver. I tillegg hjelper han næringslivet med å avsløre og forebygge kriminalitet. Vadla sier at sakene som dreier seg om unge tyver er mange.

– Utviklingen vi ser nå, med stor økning i tyverier utført av barn og ungdom, er veldig ugrei.

EKSPERT: Steinar Vadla er bekymret for utviklingen når det gjelder ungdom og tyveri. Mange opplever gruppepress, sier han. Foto: Clean Shot Photography, Eivind Nilsen

Han sier det samme som senterdirektøren på Sandvika, at jentene er i klart flertall, med opp mot 70 prosent av butikktyveriene. Og det foregår stor grad av press og påvirkning blant ungdommene.

– Når ryktene går i skolegården om at det å stjele er lett, og at du blir sjelden tatt, oppstår det et gruppepress.

Dobling av saker i Konfliktrådet

Mange politianmeldte saker om ungdomstyveri havner i Konfliktrådet. Rådet har hatt en kraftig økning når det gjelder saker som omhandler unge tyver.

De siste tre årene har det på landsbasis nesten vært en dobling av saker som gjelder barn under 15 år.

Tale Storvik, seniorrådgiver i Konfliktrådet, sier det er viktig at de som blir tatt for tyveri lærer og får gjort opp for seg.

SENIORRÅDGIVER: Tale Storvik i Konfliktrådet sier det er viktig at ungdommer som stjeler får muligheten til å gjøre opp for seg. Foto: pressebilde

– Gjennom et møte med butikken går flere lettet ut, og de har vokst litt under selve prosessen, vitende om at de har gjort det godt igjen.

Storvik mener at man må ha økt fokus på tyveri som samfunnsproblem.

– Jeg tror butikktyverier alltid vil være der, men det er viktig å ha fokus på forebygging. At unge vet noe om hva som skjer, og at det får noen konsekvenser.

– Vi anmelder alltid

Tilbake på Sandvika storsenter sier senterdirektør Kathrine Ingerø at de alltid tar affære når de tar noen i å stjele.

– Vi anmelder alltid, som også er politiets anbefaling. Og vi kontakter også foreldrene.

Hun syns tyveriene er leit for butikkene, men enda mer leit for dem som blir tatt.

– Jeg syns det er veldig trist, først og fremst for ungdommene selv, siden det kan få konsekvenser også senere i livet. Er man over den kriminelle lavalder så havner dette på rullebladet.

SENTERDIREKTØR: Kathrine Ingerø ber foreldre være våkne. Mange barn stjeler fra ung alder. Foto: Henrik Lindal

Ingerø har også en klar oppfordring til foresatte.

– Foreldre må snakke med barna sine, og følge med hvis barn for eksempel har klær og sminke de ikke vet hvor kommer fra. Det er viktig at foreldrene ikke er naive. Barn er lett påvirkelige.

Ungdom: – Det er ingen grunn til ikke å betale

På Sandvika storsenter snakker NRK med flere ungdommer. De vet at det er mange unge som stjeler, og syns det er synd.

– Tyveriene kan bli til noe verre etter hvert. Det er kjipt å begynne å stjele i så ung alder, sier Malin Gunnes.

– TikTok-videoene er sikkert morsomme å se på, men man burde ikke stjele selv, sier Elias Bergo.

Og tenåringen sier avslutningsvis:

– Betal for det du skal ha. Det er ingen vits å kjøpe noe uten penger.

