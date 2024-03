Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Flere unge tar fri fra jobb for å prioritere fritid.

Alysa Lien (18) mener fleksibilitet, som å kunne velge eller bytte vakter, er det viktigste for at hun skal velge en jobb.

De store bemanninsbyråene bekrefter at den yngre generasjonen forventer større fleksibilitet av arbeidsplassen.

Alysa Lien (18) har fri fra skolen, noe som i utgangspunktet betyr gode muligheter til å tjene litt ekstra penger.

Likevel har hun valgt å ta fri fra jobb.

Det er en trend som går igjen når bemanningsbyråer skal finne vikarer:

Fritid prioriteres.

Vil velge vekk vakter når som helst

Alysa sniker seg mellom to klesstativer for å få tak i en hårbøyle hun bare må prøve.

Shoppe-hobbyen hennes finansieres av Kilden Kino i Tønsberg der hun jobber annenhver helg.

– Det er fint å tjene penger, for ellers hadde jeg ikke hatt råd til alt jeg vil på fritida, sier hun.

I morgen skal Alysa for eksempel på hyttetur med vennegjengen.

Hun kunne vært på jobb de andre dagene, men ønsket heller å chille og henge med venner.

Arbeidsgivere som ansetter ungdommer, bør legge til rette for fleksibilitet, mener Alysa.

Å kunne velge eller bytte arbeidsvakter kontinuerlig, er nemlig det aller viktigste for at hun skal velge én jobb over en annen.

Tidligere jobba Alysa på McDonalds, men stillingen hun hadde der var ikke så fleksibel som hun ønsket deg. Derfor byttet hun jobb.

Fleksibiliteten gjør at Alysa ikke går glipp av fester, hytteturer og spontane sammenkomster.

– Det høres kanskje kravstort ut, men jeg er ikke den eneste som jobber der. Det er ofte andre som vil ha vaktene mine uansett, forklarer hun.

Mer fri og høyere krav

NRK har vært i kontakt med store bemanningsbyråer som Adecco, Job Zone og Personalhuset.

Alle bekrefter at den yngre generasjonen forventer større fleksibilitet av arbeidsplassen med tanke på arbeidstid og arbeidssted.

Maria Sølie Holmstrøm jobber som pedagogisk rådgiver i Personalhuset.

Hun synes de fleste ungdommene de ansetter er pliktoppfyllende og arbeidsomme.

Ja, faktisk har flere og flere ungdommer sommerjobb, og nesten 9 av 10 studenter jobber.

Samtidig ser rådgiveren en trend der flere unge vikarer tar seg mer fri og har høyere krav enn tidligere.

De er mer kresne på arbeidsoppgaver, arbeidstid og arbeidssted, ifølge Maria.

– Jeg har fått reaksjoner fra ungdommer som jobber i barnehagen som går på at de ble stående på kjøkkenet en hel dag. Andre har reagert på å bli fratatt en betalt lunsjpause for å ordne opp i noe kritisk, forteller Maria.

Arbeidsplasser som kan tilby hjemmekontor og en mer flytende arbeidstid, er derfor mest populært, ifølge Maria.

Arbeidsgiver Sølvi Anvik ser mye av det samme som Maria.

Hun ansetter ungdommer på Anvikstranda og Donavall camping i Larvik hver sommer.

Ungdommer som søker jobb hos henne, vil ha mer fri enn tidligere. Det gjør at Sølvi må ansette flere folk.

I tillegg opplever hun arbeidsmotivasjonen som synkende. Hun synes også det er lite forståelse for at hun «eier» tida deres når de er på jobb.

Samtidig poengterer Sølvi at hun er fornøyd med ungdommene hun har ansatt.

En slitsom hverdag

Fridagene bruker Alysa på «alt og ingenting».

Dermed kan hun rusle i sentrumsgatene og ta seg tid til et kafébesøk med Marcus Seemann-Jensen (18). De har til felles at det begge sitter i ungdomsrådet i Vestfold.

Marcus skal på jobb på Biltema i Larvik i ettermiddag, men jobbet litt ekstra forrige uke for å ta seg fri de dagene kompisene hans skal henge.

M Marcus: Hei, er det greit at jeg tar vakta til Magnus 22. og han tar min 24? S Sjefen: Helt i orden. Jeg skriver det opp på lista.

Når han ikke jobber, trener, er på skolen eller henger med venner, synes han det er viktig å få tid til å slappe av med serier.

– Det går fort tre timer om dagen til slikt, sier han.

Alysa kunne ikke vært mer enig:

– Hverdagen er så slitsom. Når jeg først har mulighet til å ta fri og slappe av eller gjøre noe gøy, tar jeg den.

Alysa har ingen store månedlige utgifter, noe som gjør at det ikke er så farlig å droppe en vakt eller to.

Rådgiveren fra bemanningsbyrået tror at flere unge får mer økonomisk hjelp hjemmefra enn tidligere, noe som også bidrar til at de prioriterer vekk vakter.

– Jeg ser tendenser til at flere og flere godt inn i 20-åra nesten ikke har arbeidserfaring, men heller to og tre bachelorgrader, sier hun, og legger til:

– Det blir jo tøffere å gå ut i jobb da.