Leder Frederic Hauge i miljøstiftelsen Bellona mener at vi må ofre natur og friluftsområder for det grønne skiftet.

– Vi må være ærlig. Det blir konsekvenser av det grønne skiftet. Men konsekvensene av å la være å gjøre noe, er mye større, sier han.

For å gjennomføre det grønne skiftet bare for industrien i Grenland, trengs det økt tilførsel av kraft tilsvarende det 500 store vindturbiner produserer, ifølge industrien.

Dette inkluderer også en eventuell etablering av Googles datasenter i Skien.

Hauge sier han har forståelse for folks følelser og rett til å slåss for nærmiljøet. Samtidig mener han at vi må tåle inngrep i naturen.

Som at skoger gjøres om til beiteland og solkraftverk, og at det bygges flere vindturbiner på land.

Det mener han ingen norske partier er villige til å snakke om.

– Jeg har ikke sett at politikere har stått opp og sagt at «vet dere hva folkens, det blir en del sånne ting som skjer for å hindre ytterligere forverring av klimakatastrofen», sier han.

NVE: Går ikke raskt nok

Industrien selv er også bekymret.

Selv om Norge i dag har et solid overskudd på kraft, mener NVE at det kan bli et kraftunderskudd om fem-ti år hvis samfunnet blir elektrifisert i stor grad.

Industrien i Grenland alene trenger økt kraft tilsvarende hele Norges energioverskudd, ifølge ledelsen ved Herøya industripark.

NHO krever handling.

– Vi er ikke raske nok til å sikre den kraften vi trenger, den fornybare kraften til å løfte industrien. Det går for sent og vi taper konkurranse blant annet med konkurrenter ute i verden, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

FOR TREGT: NHO-sjef Ole Erik Almlid mener utbyggingen av fornybar kraft går for sent i Norge. Foto: Moment Studio

Skuffet over alle partiene

Bellona-sjefen som selv har investert i batteriproduksjon, mener det må bygges nye store sol- og vindkraftanlegg.

Han er skuffet over samtlige norske partier.

– Vi tror også miljøbevegelsen må være ærlige på hva slags miljøkonsekvenser som kommer hvis vi skal unngå å koke kloden og begrense klimaeffekten av det vi holder på med, sier Hauge.

For å gjøre industrigiganten Yara grønn, må man akseptere seks-sju kvadratkilometer med solpark, mener han.

– Jeg tror det kan slå veldig tilbake hvis vi ikke er ærlige på det.

– Altfor svart-hvitt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke enig med Bellona-sjefen.

– Det er altfor svart-hvitt tenkning, sier han.

– Vi kan bygge havvind i stor skala og vi kan bruke vannkraftanleggene våre enda bedre. Det må være et mål med minst mulig naturinngrep, samtidig som vi får mest mulig kraft, sier Vedum.

IKKE ENIG: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener byggingen av North Connect-kabelen bør stoppes for å unngå at det eksporteres strøm fra Norge. Foto: Lars Nehru Sand / NRK

– NHO sier det samme: Politikerne skjønner ikke hvor dårlig tid vi har?

– Da må NHO og andre bli enige om å stoppe byggingen av NorthConnect-kabelen, slik at vi ikke eksporterer mer strøm ut, sier Vedum.

NorthConnect-kabelen er en undersjøisk kabel som planlegges mellom Hardanger og Storbritannia.

Hente inn svensk kraft

Statsminister Erna Solberg mener Norge vil kunne hente inn svensk kraft til sine industriprosjekter.

Sverige bygger ut mye kraft for tiden, viser hun til.

– Men vi er nødt til få mer kraft hvis vi ser litt lengre fremover. Vi har et behov for mer vannkraft, men også vindkraft til havs, og der vi har muligheter for å få det til, også vindkraft, sier hun.

FRA SVERIGE: Statsminister Erna Solberg (H) mener Norge vil kunne hente inn svensk kraft til sine industriprosjekter. Foto: LARS TORE ENDRESEN / NRK

Ap mener det er behov for et krafttak for norsk industri.

Norsk industri skal bli verdensledende på fornybar energi, lover Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Vi trenger mer kraft og en plan for det, og bedre nett, så kraften kommer fram. Og vi trenger bedre rammebetingelser, så vi kan konkurrere i Europa, sa han til NRK tidligere i august.