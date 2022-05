Båtferien blir dyrere enn noen gang

Det durer i pumpa i marinaen i båthavna i Tønsberg. Telleverket går så det suser. En splitter ny båt skal overleveres eieren i dag og helst med bensin på tanken.

Men billig er det ikke.

I juli i fjor var prisen 18,36 kroner pr. liter. Denne maidagen er literprisen 24,58 kroner. Drøyt seks kroner mer pr. liter med andre ord.

DYRT: 24,58 kroner var prisen 20. mai. I juli 2021 var prisen 18,36. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

– Dyrt

Da blir prisforskjellen 4354 kroner for én full tank på denne båten.

– Gir du full gass bruker den 200 liter på en time, sier Redas Bajoras. Han eier ikke den store båten, men jobber hos båtforhandler Herholdt Andersen i Tønsberg.

Båten har to motorer med 300 hestekrefter hver og plass til 700 liter på tanken.

Det er ikke en helt vanlig båt for folk flest. Bajoras har sjøl en mindre båt, men han vurderer å droppe båten og finne på noe annet i ferien.

– Det er noen vurderinger, sier han. Avgjørelsen er ikke helt lett å ta.

Han skulle ønske at avgiftene kunne vært kuttet før sommeren.

– Det blir jo dyrt, sier han.

Mange fortviler

Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Stig Hvide Smith, sier de får mange henvendelser fra båtfolk som fortviler.

MANGE HENVENDER SEG: Generalsekretær i Kongelige norsk båtforbund, Stig Hvide Smith, ønsker seg avgiftsfritak. Foto: KNBF

Ferieplaner må endres, og flere vurderer utlandet som billigere alternativ, sier han.

– Det er trist for Kyst-Norge som mister mye inntekter, sier Smith. Han er enig med Bajoras i Tønsberg at et avgiftsfritak hadde vært det beste nå.

Gjennomsnittet for ferien

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank har regnet på hvor mye dyrere en 14 dagers båtferie blir i en gjennomsnittlig norsk familiebåt denne sommeren.

REGNET PÅ DET: Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank. Foto: Danske Bank

5000 kroner er svaret hun kom til. Det forutsetter at man ikke gir full gass eller kjører mer enn 4 timer pr. dag.

– Det er viktig å si at her kan det være mange variabler, sier Olsen. Fart, kjøretid, type motorer og båt, alt påvirker regnestykket.

Våre svenske naboer og en rekke andre europeiske land tar grep for å senke prisene, sier hun.

– Finnes noen tips til hvordan man kan gjøre båtferien billigere?

Olsens råd er å finne seg en hyggelig plass å legge til og være der litt lenger.

– Vi er heldige og har mange fine perler langs kysten i Norge, sier hun.

STØRRELSEN BETYR NOE: Denne båten bruker 200 liter på en time i full fart. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Dessuten kan det være lurt å sjekke Pumpepriser.no. Her legger båtfolk selv inn priser fra hele landet og man kan oppdage når det er billigere å fylle tanken.