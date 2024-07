Susanne Josefsen (32) og samboeren Lars Gimmestad bestemte seg for å dra på en siste ferietur sammen før de skulle bli en liten familie.

Josefsen var i uke 26 i graviditeten. Den første dagen på Gran Canaria hadde paret ligget noen timer ved bassenget. Gravide Josefsen sørget for å spise og drikke mye, samt holde seg i skyggen.

På vei til lunsj skjedde alt plutselig veldig fort.

– Jeg kjente at jeg akutt ble kvalm. Derfor satt jeg meg ned på kanten av et blomsterbed for å finne ut hvor jeg kunne spy.

Josefsen hadde vært frisk og i god form under hele graviditeten. Ingenting tilsa at hun skulle bli dårlig.

Samboeren, som sto noen meter unna, så at hun reiste seg opp, besvimte og stupte fremover.

– Jeg kom fort til meg selv. Jeg kjente smertene og forsto fort hva som hadde skjedd, forteller Josefsen.

Josefsen smalt i bakken og fikk skader i ansiktet og i munnen. Foto: Privat

Holdt igjen på gangen

Josefsen hadde besvimt og falt fremover. Haka tok den verste støyten.

Munnen var full av blod og kuttskader, og hun spyttet ut et par knuste tenner.

Alvorlig nok, men den kommende moren var bekymret for babyen.

– Jeg visste ikke om jeg hadde falt på magen. Men jeg klarte ikke å spørre hverken Lars eller noen andre. Det var noe i veien med kjeven min.

Kjeven var låst fast, og det gikk to uker til Josefsen kunne formulere fulle setninger igjen. Foto: Privat

I løpet av få minutter var ambulanse på plass og fraktet det unge paret til et privat norsk sykehus med norsktalende personale.

De fant fort ut at Josefsen ikke hadde hjernerystelse, men de kunne ikke undersøke hva som var galt med kjeven eller magen.

Derfor ble de sendt videre til en kvinneklinikk i Las Palmas, omtrent en halv time unna.

– Jeg hadde vært veldig frisk hele graviditeten, så jeg var ikke bekymret for å reise, sier Josefsen. Foto: Privat

På begge sykehusene kom ingen pasienter inn uten at sykehuset hadde fått bekreftet at forsikringen kunne betale for oppholdet.

– De sto bokstavelig talt på gangen med Susanne i sykehussenga og ventet på bekreftelsen, sier samboeren Lars Gimmestad.

Og paret, som trodde de hadde alle papirer i orden, fikk plutselig en overraskelse.

Forsikringsvirvar

Josefsen og samboeren trodde nemlig hun skulle være veldig godt forsikret gjennom:

Privat ulykkesforsikring med If

Ulykkesforsikringen gjennom jobben hos If

Reiseforsikring gjennom jobb hos Gouda

I tillegg hadde hun en gratis gravidforsikring

I tillegg hadde samboeren reiseforsikring gjennom Gjensidige.

Det var den som skulle vise seg å bli avgjørende.

– Vi hadde altså to reiseforsikringer, to ulykkesforsikringer, samt at reisen ble kjøpt på med kredittkort som gir reiseforsikring gjennom Trygg.

Men alle forsikringene utenom samboerens hadde unntak for bevissthetstap. Med andre ord var det kun den forsikringen som dekket behandlingen i Spania.

I tillegg hadde Josefsen behov for behandling av tennene hjemme i Norge. Slik behandling dekkes nemlig ikke i sin helhet av det offentlige i Norge.

Det var også bare samboerens forsikring som dekte den behandlingen etter hjemreise.

– Susanne falt på en måte mellom flere stoler, i og med at forsikringene våre hadde en del unntak. Både når det gjelder skader på tenner og tap av bevissthet, sier samboer Lars Gimmestad.

– Det har vært en heltidsjobb for Lars å fikse dekning gjennom forsikringene. Og han kan dette, sier Josefsen.

Paret har i etterkant også skjønt at gravide er mer utsatt for bevissthetstap etter blodtrykksfall – som gjorde at flere av forsikringene var ubrukelige.

– Det var et sjokk at forsikringene ikke dekket det fordi jeg var gravid, sier Josefsen – som nå oppfordrer gravide til å være ekstra oppmerksomme på hva forsikringene faktisk dekker.

Slik forklarer forsikringsselskapene saken Susanne Josefsen og samboeren Lars Gimmestad hadde blant annet ulykkesforsikringer i If. Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If, forklarer at de aller fleste ulykkesforsikringer kun dekker «ytre begivenheter». – Det betyr at dersom det skjer noe inni deg, det kan være en eller annen sykdomstilstand som en besvimelse, så dekkes ikke det av ulykkesforsikringen, forklarer Clementz. – Dette er noe alle forsikringsselskap har til felles i sine vilkår. Hvorfor det er sånn kan jeg ikke forklare, men det har vært sånn i alle år. Clementz oppfordrer derfor folk til å lese gjennom vilkårene for sine forsikringer. Blant annet når du skal ut og reise og du kan være i en litt utsatt situasjon, for eksempel ved en graviditet. – Det viktigste er å gjøre godt forarbeid og gå i deg selv. Er det riktig av deg å reise eller ikke? Blant annet mener Clementz at det er lurt å tenke gjennom hvor langt du er kommet i graviditeten og om det er et godt helsetilbud der du skal, i tilfellet noe skulle skje. – Så må du huske på at et svangerskap kan det gi en del plager, som morgenkvalme. Du tåler varmen dårligere, som gjør at ferien kan bli litt mer vanskelig å gjennomføre, sier han. Susanne Josefsen hadde også reiseforsikring i Gouda, via jobben sin i Norwegian. Gouda er en del av Gjensidige. Hege Saltboden-Karlsen, leder for reiseskade i Gjensidige, forteller at reiseforsikring er en komplisert greie. – Reiseforsikringen har en del begrensninger i hva den dekker. Den er bygd opp på en måte som gjør at vi skal dekke det folk flest er utsatt for, så hvis du opplever spesielle ting, er det ikke sikkert du har dekning. – Hvorfor kan man ikke bare lage en forsikring som dekker alt? – Det skulle vi fryktelig gjerne gjort, men det ville blitt så dyrt at jeg tror ikke folk flest hadde hatt råd til å kjøpe den. Saltboden-Karlsen forteller også graviditet kan gjøre det krevende å reise trygt. – Det kan skje uforutsette ting som du ikke har kontroll på, sier hun. – Så det viktigste er å ha forsikringen i orden. Les hva den dekker. Og ta kontakt med forsikringsselskapet hvis du blir syk i utlandet.

Kan være en rekke begrensninger

Alexandra Aasbakk Holmes i Norsk familieøkonomi forteller at noen reiseforsikringer kan ha spesifikke begrensninger når det gjelder dekning av gravide.

Det kan være relatert til komplikasjoner knyttet til graviditeten eller tilstanden til den gravide kvinnen før reisen. Og selvsagt hvor langt ut i graviditeten kvinnen er kommet.

Eksempelvis er det noen reiseforsikringer som ikke dekker reiseskader etter uke 36 i svangerskapet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Derfor er det noen forsikringsselskap som tilbyr egne reiseforsikringer for gravide.

Disse tar hensyn til behovene til gravide kvinner, inkludert dekning for graviditetsrelaterte hendelser.

– Gravide kvinner bør være klar over sine spesifikke behov og helsehensyn før de tegner en reiseforsikring. Det kan være lurt å sjekke med forsikringsselskapet om deres reiseforsikring dekker graviditet, og å være åpen om eventuelle forhold som kan påvirke dekningen, sier Holmes og legger til:

– Det er også viktig å velge en reiseforsikring som best passer deres behov og situasjon og viktigst av alt, hvor i graviditetssyklusen den gravide er.

Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet er tydelig på at gravide bør sjekke reiseforsikringen sin. Foto: Forbrukerrådet

Også Forbrukerrådet anbefaler gravide å være obs på hva reiseforsikringen deres dekker.

– Uten forsikring kan det bli veldig dyrt hvis du skulle bli syk eller skadet på ferien. Når du er gravid er det alltid en litt større risiko for at du kan trenge helsehjelp. Sjekk vilkårene i reiseforsikringen din nøye, så du vet hva den dekker og om det er noe spesielt du bør ta hensyn til, sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløersen.

Hun anbefaler også at gravide tenker litt ekstra over hvor de reiser.

– Velg et reisemål som passer til situasjonen du er i, ikke minst med tanke på vaksiner. Som gravid er det noen vaksiner du ikke kan ta, så da utgår gjerne de mest eksotiske reisemålene. Flyselskapene har også restriksjoner når det gjelder gravide. Normalt vil de ikke la deg fly de siste ukene før termin, så bestill heller en flyreise du kan få brukt, sier hun.

Er du helt sikker på hva reiseforsikringen din dekker? Ja Nei, det er jeg litt usikker på Jeg reiser uten forsikring Jeg reiser aldri, så trenger ikke forsikring Vis resultat

Familie på tre

I etterkant av fallet ble det mye dramatikk for Josefsen. Hun fikk sammentrekninger og måtte ha medisiner for at fødselen ikke skulle starte på Gran Canaria i uke 26.

– Det var veldig mange tanker som fôr gjennom hodet mitt om å føde et veldig prematurt barn i Spania. Det var grusomt.

Dagen etter fikset en tannlege de verste skadene i munnen, og tre dager senere kunne de reise hjem med Josefsen i rullestol.

Heldigvis for dem ble utgiftene dekt av Gimmestads forsikring.

Josefsen slet med å spise i flere uker etter å ha kommet hjem, men like før fødselen hadde hun kommet seg såpass at venninnene arrangerte babyshower. Foto: Privat

Vel hjemme i Norge fikk hun bekreftet tre brudd i kjeven, og seks dager etter fallet ble hun operert.

– Jeg kunne ikke gå ned i vekt, som er vanlig etter en operasjon. Løsningen ble suppe med fløte og smør med syv uker med flytende føde, forteller Josefsen.

Til tross for all dramatikken mot slutten av svangerskapet kom babyen til slutt, og de har nå vært foreldre i tre måneder.

– Alt går bra nå og vi har fått fikset tennene så godt det går. Men jeg må ha ny operasjon til høsten, sier Josefsen.

I tillegg viser det seg at Helsetrygdekortet (Helfo) kunne hjelpe familien.

– Helfo tar en god del av Susannes behandling. I tillegg dekker altså forsikringen rundt 15.000 kroner. Dermed ender vi kanskje opp med en egenandel på mellom 5 og 10.000 kroner, sier Lars Gimmestad.