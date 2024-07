• Pensjonisten Bjarte Vestøl har rodd fra Kristiansand til Grense Jakobselv.

• Han har brukt 4,5 måneder på turen, og rodd mellom 30 og 40 kilometer på en gjennomsnittlig dagsetappe.

• Værforholdene har vært krevende, med alt fra stiv kuling og snø til sol og vindstille. Temperaturen om nettene har variert fra minus 14 grader til rundt 20 varmegrader.

• En viktig del av motivasjonen for turen har vært å samle inn penger til Stine Sofie stiftelsen, en organisasjon som jobber for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge.

• Vestøl har samlet inn rundt 70.000 kroner til stiftelsen på sine to turer.

• Han planlegger å fortsette å ro, men er ferdig med langturer for denne gang.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.