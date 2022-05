Her slipper du å forlate båten for å kaste søppel

– Folk gidder ikke gå i land for å tømme søppel, så de må ha det med seg på tur, sier Ole Rosén Lystrup.

Han har nettopp vært med på å sjøsette den flytende søppeldunken som etter planen skal spare båtfolk for mye frustrasjon i sommer.

Nå kan folk kaste søppelet i containere mens de er om bord i sin egen båt.

– Enkel å håndtere

Avfallsstasjonen er utviklet gjennom et nasjonalt innovasjonsprogram hvor Kristiansand er første kommune som deltar.

Foreløpig som et prøveprosjekt.

Målet er å gjøre livet lettere også for de som driver med søppelrydding.

– Vi ønsket en effektiv løsning som var brukervennlig for båtfolket og enkel for kommunen å håndtere, sier Stein Otto G. Daatland i Business Region Agder.

Stasjonen bruker solceller til å hente inn strøm, og en sensor varsler Skjærgårdstjenesten når den må tømmes.

Man kan også finne den i digitale sjøkart.

Allerede for liten

Den flytende avfallsstasjonen skal plasseres i et område med mye båtfolk, Olavsund, Ny-Hellesund i Agder.

Werner Stausland er blant de som skal nyte sommeren i båt.

– For båtfolket må dette være helt ideelt. Det blir en god del søppel der det er folk, sier han.

Werner Stausland tror det blir bruk for søppelstasjonene i sommer. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

Parkvesenets prosjektleder Kurt Tange Jensen er opptatt av containerens størrelse.

– Vi ser allerede nå at den bør være dobbelt så stor for å ta det trykket som er der ute. Men det er jo noe av det vi skal lære her, sier han.

Så gjenstår det å se om prosjektet får vind i seilene, slik at flytende søppeldunker blir å se langs hele kysten.