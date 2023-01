Seks av ti kontorer legges ned og 4,5 årsverk kuttes i Amathea.

Tilbudet forsvinner fra Skien, Tønsberg, Kristiansand, Drammen, Hamar og Bodø.

– Sparer seg til fant

Flere reagerer på nedleggelsen. Blant dem Stine Næss-Hartmann, som selv har opplevd en spontanabort.

– Dette får ringvirkninger for både kvinner og partnere. Tilbudet har vært livsviktig for meg, sier hun.

I mai 2022 delte hun denne posten med følgerne sine på Instagram, etter at hun ble rammet av en spontanabort:

Foto: Skjermdump

På 17. mai lå hun i fosterstilling på sofaen, og mistet det som kunne ha vokst seg til å bli en baby.

ENGASJERT: Stine Næss-Hartmann er kommunikasjonsansvarlig i Oslo maraton. På fritiden blogger hun om trening og andre hjertesaker. Foto: Privat

– Jeg opplevde å få null psykisk hjelp. Det var ingen som spurte hvordan jeg hadde det, forteller Næss-Hartmann til NRK.

For henne ble Amathea redningen i den tunge tiden etter aborten. Samtalene med helsetjenestens ansatte har hjulpet mye.

– Amathea har vært den støtten som verken venner eller mann kunne være.

Hun synes det er provoserende at stiftelsen nå må kutte i tilbudet.

– Det er helt forkastelig. Norge sparer seg til fant.

Avhengig av offentlig tilskudd

Tilbudet er landsdekkende og gratis. Det består av chat, telefon, video eller oppmøte på et av kontorene.

Tidligere har Amathea fått tilskudd fra statsbudsjettet, men nå skal bevilgningene kuttes med 6 millioner kroner.

Kuttet er kritisk for stiftelsen, da det utgjør 25 prosent av Amatheas budsjett, forklarer daglig leder Andrea Skaarer Kreutz.

Daglig leder i Amathea, Andrea Skaarer Kreutz. Foto: Privat

– Konsekvensen vil være at færre kvinner og par som trenger oppfølging før og etter abort har et kontor i nærheten som de kan komme til, sier hun.

Kreutz understreker at de vil gjøre alt de kan for å gi et godt tilbud til kvinner som trenger hjelp, men at den fysiske nærheten til mange av kontorene forsvinner.

– De skal fremdeles skal få tjenester fra oss, men det da må bli på video, telefon eller at de må reise mye lenger til et kontor de kan oppsøke.

– Veldig ensomt

En annen som reagerer på kuttene er Sofie Horsle Setlo, styremedlem i organisasjonen Barselopprøret.

FØLTE SEG ALENE: Sofie Horsle Setlo måtte gjennom to aborter. Her fra sykehussengen rett etter at hun våknet fra narkosen etter sin andre abort. Foto: Privat

Hun lot seg overraske av sorgen som kom etter at hun måtte avslutte et svangerskap fordi det var uforenlig med liv.

Senere mistet hun enda et barn på et tidlig tidspunkt i graviditeten.

Den gang var hun ikke kjent med tilbudet fra Amathea.

– Jeg opplevde det som veldig ensomt. Selv om du har en partner og et stort nettverk, så står du i det alene.

Setlo synes det er rystende at stiftelsen må legge ned så mange kontorer.

– Jeg blir trist på vegne av alle som må stå alene i dette.

– Tøffe prioriteringer

Karl Kristian Bekeng (Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, skriver i en e-post til NRK at han synes Amathea gjør en viktig jobb.

OPPFORDRER TIL Å SØKE: Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) sier Amathea kan søke om prosjektmidler. Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS

Han understreker at de likevel har måttet gjøre tøffe prioriteringer i et stramt budsjett.

– Da må vi sørge for at pengene fordeles rettferdig og at vi får mest mulig igjen for dem. Endringene i tilskuddsordningene handler om at vi mener alle bør ha lik anledning til å søke tilskuddsmidler, og at det er kvaliteten på tilbudet som avgjør hvor mye midler du skal få, skriver han.

Bekeng legger også til at det allerede eksisterer en tilskuddsordning til seksuell helse, som har dels overlappende formål.

– Amathea kan søke om prosjektmidler fra tilskuddsordningen.