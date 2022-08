Nytt mannsutvalg: Skal bedre likestillingen for menn

Det er 30 år siden sist gang det ble satt ned et utvalg for å se på menns utfordringer i likestillingen. I underkant av ett år har regjeringen hentet innspill til det nye mannsutvalget. Nå er lederen pekt ut, Claus Moxnes Jervell fra Fellesforbundet skal lede det nye utvalget.

– Jeg gleder meg, nå er det bare å starte arbeidet, sa Moxnes Jervell til forsamlingen som hadde møtt opp i kulturdepartementet.

Målet til utvalget er å gi helhetlig oversikt over hvilke likestillingsutfordringer gutter og menn møter gjennom livsløpet på temaer som familie, fritid, helse, vold, utdannings- og arbeidsliv, pensjonistliv, integrering og skeives levekår.

De får også i oppgave å vurdere om kjønnsperspektivet blir ivaretatt i de politiske prosessene som foregår. Til slutt skal utvalget foreslå tiltak som skal bedre likestillingen for menn, det skal stå klart innen mars 2024.

– Når vi om halvannet år leverer vårt forslag, så håper jeg det skaper debatt. At folk lurer på om vi enten er gærne, eller at dette var lurt.

Leder i Skeiv ungdom, Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, er blant dem som skal sitte i utvalget. Det samme skal FHI-direktør Camilla Stoltenberg, og leder i Reform Are Saastad.

Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo er blant de som skal sitte i utvalget.

–Likestillingsutfordringer for samiske menn vet vi altfor lite om.

Ifølge Keskitalo finnes det for lite data på nettopp samiske menns utfordringer.

Kunnskapen som opparbeides i mannsutvalget må også kunne brukes i samiske samfunn, mener tidligere sametingspresident Aili Keskitalo Foto: Christina Gjertsen / Christina Gjertsen

–Vi vet at det er store utfordringer for menn i samiske samfunn. De er mer voldsutsatt, og det er store utdanningsforskjeller blant kvinner og menn i disse samfunnene.

Utvalget består av 17 personer,

Disse sitter i utvalget Ekspandér faktaboks Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, Leder i Skeiv ungdom. Camilla Stoltenberg, direktør FHI Adam Andreas Bredesen Schjølberg, komiker Wasim Zahid, lege. Brede Hangeland, spilleransvarlig herrelandslaget i fotball. Aili Keskitalo, tidligere sametingspresident Arne Børke, fra organisasjonen Mannsforum Åsta Lovise Håverstad Einstabland, leder, senter for likestilling ved UiA Julie Marie Borna Fossem, Sjøforsvaret Idunn Tobiassen Mauseth, prosessoperatør fra Hammerfest Aasmund Nordstoga, artist Liza Reisel, forsker Are Saastad, leder Reform Sylo Taraku, forfatter Nils-Erik Ulse, idrettsutøver Ola By Rise, fotballtrener

Har gjort en forskjell tidligere

Sist gang et slikt utvalg ble satt ned endte menn opp med å kunne ta ut permisjon for å være hjemme med barnet. Det var i 1993, og siden den gang har den blitt utvidet fra fire til 15 uker.

Ola Gunder fra Alta går inn sin tredje uke i foreldrepermisjon, med ti måneder gamle Olette.

For Gunder er det viktig å være hjemme med datteren for å knytte et dypere bånd.

– Jeg tenker det er viktig for far å kunne ha en egen dynamikk med ungen, det får man når man kun far og barn får brukt tid sammen.

Ola Henriksen fra Alta er hjemme i pappaperm med ti måneder gamle Olette. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Han er nå i sin tredje uke med pappaperm. Innen den tiden har hatt henne med på sopptur, og besøkt oldeforeldre.

– Det er en fin tid.

Trettebergstuen har pekt ut at det er lenge siden det har vært sett på hvilke områder menn opplever utfordringer innen likestilling.

Trettebergstuen har tidligere nevnt at det vil bli aktuelt å se på muligheter for at menn kan ta større del i barnets oppvekst etter en skillsmisse.

Under et år etter at regjeringen offentliggjorde at de satt av midler til å se på menns utfordringer i form av et mannsutvalg er det satt. Nå kan de sette i gang arbeidet.