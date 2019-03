Zuckerberg ber myndighetene om hjelp

Facebook har fått mye kritikk for manglende tiltak mot falske nyheter, hatefulle ytringer og trusler mot personvernet.

Mark Zuckerberg havnet igjen i hardt vær etter at det ble kjent at terrorangrepet på New Zealand ble sendt direkte på gjerningsmannens Facebook-side.

Nå har Zuckerberg skrevet en kronikk i Washington Post, der han fastslår at ansvaret for å overvåke slikt innhold er for stort til at private selskaper kan håndtere det alene.

Han ber derfor myndigheter og reguleringsorganer om å ta grep, og ber om nye lover på fire hovedområder: Skadelig innhold, valgintegritet, personvern og datalagring.

«Reglene som styrer internett lot en generasjon gründere bygge tjenester som endret verden og skapte verdier i folks liv. Det er på tide å oppdatere disse reglene slik at de definerer klare ansvarsområder for mennesker, selskaper og myndigheter,» skriver Zuckerberg.

Vil ha globale regler

Zuckerberg ønsker seg også et sett med regler som skal gjelde for alle operatører på internett, skriver BBC:

Felles regler for alle sosiale medier som skal hindre spredningen av skadelig innhold.

Krav om åpenhetsrapporter hvert kvartal, som skal likestilles med vanlige kvartalsresultater.

Strengere lover verden rundt for å beskytte valgprosesser, der alle nettsider får krav om å identifisere politiske aktører.

Nye retningslinjer for hvordan politiske kampanjer bruker datamateriale for å treffe brukere på nett.

At flere land må få personvernlover som likner EUs GDPR-regelverk.

Et globalt rammeverk som gjør lovene og reglene like for alle i hele verden.

Klare regler om hvem som er ansvarlig for å beskytte personlige opplysninger når brukerne bytter leverandører og tjenester.

«Jeg mener Facebook har et ansvar for å hjelpe til med å takle disse utfordringene, og jeg ser frem til å diskutere dem med politikere fra hele verden», skriver Zuckerberg.

I begynnelsen av mars la Zuckerberg frem den nye visjonen for Facebook, der han blant annet lover tiltak for sterkere personvern og kryptering.