Anklager Facebook for å tillate voldelige videoer

Det kommer frem i dokumentaren med navnet «Inside Facebook: Secrets of a Social Network». Avisen the Independent, og flere andre britisk medier, har omtalt dokumentaren i forkant av at den vises klokken 21 engelsk tid i kveld.

I dokumentaren går en reporter undercover for å filme Facebook-moderatorer. De avgjør hvilket innhold som blir fjernet og ikke fjernet på det sosiale nettverket. Det avsløres at moderatorer blir instruert i å la voldelige videoer forbli værende på plattformen.

Tillater voldelig innhold

I møte med det som legges ut på Facebook, må moderatorene velge mellom å ignore innhold, slette det eller markere det som rystende («disturbing» på engelsk). Det siste valget innebærer restriksjoner på hvilke brukere som kan se innholdet.

Videoer som viser barnemishandling, vold og selvskading blir kun sensurert for brukere under 18 år og forblir synlige for alle andre.

På Facebooks største senter for innholdsmoderering i Storbritannia, blir praktikanter vist en video av at en ung gutt blir tråkket på. Det skal være et eksempel på innhold som tillates å bli liggende på Facebook.

Ignorer mindreårige brukere

I dokumentaren kommer det frem hvordan Facebook forholder seg til brukere som er under nettverkets minstealder på 13 år.

– Vi må ha en innrømmelse på at personen er mindreårig. Hvis vi ikke får det, later vi bare som at vi ikke vet hvordan mindreårige ser ut, sier en ikke navngitt moderator.

Også andre typer innhold blir ikke fjernet på Facebook. I dokumentaren blir det forklart hvordan rasistisk innhold mot muslimer fjernes, men at det tillates hvis det er rettet mot muslimske immigranter fordi det da anses som en politisk ytring.

– Hvis du starter å sensurere for mye, mister folk interesse for plattformen. Til syvende og sist handler det om å tjene penger. Facebook-moderator til Channel 4

– Det handler om penger

En annen moderator forklarer at voldelig innhold ikke blir fjernet «for å gi en bedre brukeropplevelse».

– Hvis du starter å sensurere for mye, mister folk interesse for plattformen. Til syvende og sist handler det om å tjene penger.

Denne oppfatning deles av tidligere Facebook-investor Roger McNamee, som intervjues i dokumentaren. Han mener at ekstreme videoer er en pengemaskin for selskapet.

– Det er det ekstreme og virkelig farlige innholdet som tiltrekker de mest engasjerte menneskene til plattformen, sier McNamee.

– Facebook har lært at menneskene på det fløyene, er de virkelig verdifulle. Én ekstrem person kan provosere 50 til 100 andre. Derfor ønsker de (Facebook, journ.anm.) så mye ekstremt innhold som mulig.

Tjener ikke på ekstremt innhold

Facebooks sjef for offentlig politikk, Richard Allen, svarer på anklagene i en uttalelse til the Independent.

– Det er klart at deler av det som vises i programmet ikke reflekterer Facebooks holdninger eller verdier, og ikke lever opp til de høye standardene vi forventer.

I dokumentaren avviser han at Facebook profitterer på ekstremt innhold.

– Sjokkerende innhold gir oss ikke penger, det er EN misforståelse av hvordan systemet fungerer. Mennesker kommer til Facebook for en trygg og sikker opplevelse der de kan dele innhold med familie og venner. Det store flertallet ville ikke drømme om å dele innhold for å sjokkere og fornærme folk, sier Allen i dokumentaren.

NRK har i denne saken prøvd å komme i kontakt med sjefen i Facebook Norge, Rune Paulseth, uten å lykkes.