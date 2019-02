Stempler Facebook som «digitale gangstere»

Komiteen innledet sin gransking i september 2017 for å se på omfanget av falske nyheter og desinformasjon på nettet.

Denne uka leverte komiteen sin sluttrapport hvor de har gransket en rekke nettselskaper, deriblant Facebook.

– Trussel mot demokratiet

IKKE IMPONERT: Komiteleder Damian Collins går hardt ut mot Facebook-sjefen. Foto: Chip Somodevilla / AFP

Facebook, nettsamfunnet som en fjerdedel av jordens befolkning er medlem av, får spesielt kraftig kritikk.

I rapporten anklager den tverrpolitiske mediekomiteen Facebook for å ha satt demokratiet i fare fordi de har eksponert brukerne sine for desinformasjon spesielt i forbindelse med valg.

– Vi må få muligheten til å få selskapene til å agere når løgner spres på deres plattformer. Det handler ikke om meningsytringer, men om rein løgn. Det spres ondsinnet og vi må få stoppet det, sier komitéleder Damian Collins til BBC.

Komiteen erkjenner at landets valglover ikke er skodd for å bekjempe valgpåvirkning gjennom sosiale medier, og foreslår derfor å innføre lovreguleringer overfor sosiale medier.

Selskaper som Facebook bør underlegges et etikkregelverk hvor myndighetene kan ilegge dem straff dersom de ikke klarer å overholde det. De foreslår også at selskapene forplikter seg til å stenge ute kilder som er kjent for å spre skadelig innhold og desinformasjon, heter det i rapporten.

– Vi trenger en radikal endring i maktbalansen mellom de sosiale mediene og folket. Tiden for utilstrekkelig selvregulering må ta slutt. Innbyggernes rettigheter må ivaretas av lovregulering av disse selskapene, skriver Collins i sine sluttkommentarer til rapporten.

– Selskaper som Facebook må ikke få lov til å oppføre seg som «digitale gangstere» på nett og tro at de er hevet over loven.

Hudfletter Zuckerberg

Granskingen har pågått i tiden før, under og etter Cambridge Analytica-skandalen ble kjent.

Informasjonen til 87 millioner amerikanske Facebook-brukere ble sanket inn og brukt til å utarbeide en programvare om kunne forutsi og påvirke velgernes valg under presidentvalget i USA.

Facebook skal ha kjent til virksomheten siden 2015, men unnlot å foreta seg noe før en varsler i Cambridge Analytica gikk ut offentlig med opplysningene i fjor vinter.

Mediekomiteen kritiserer Facebook for å ikke ha villet samarbeide med dem under granskingen.

– Det er vår oppfatning at Facebook bevisst har forsøkt å forpurre arbeidet vårt ved å gi ufullstendige, tilbakeholdne og til tider villedende svar på våre spørsmål, skriver Collins.

Mark Zuckerberg forklarte seg for den amerikanske kongressen i april i fjor, men har så langt ikke svart på invitasjonene fra det britiske parlamentet.

– Selv om Zuckerberg ikke tror han må stå til ansvar for det britiske parlamentet, må han det for milliarder av Facebook-brukere verden rundt. Vår gransking viser at han fremdeles har flere ting å svare for, men han unngår det ved å ikke svare på invitasjonene våre og i stedet sender stedfortredere som ikke innehar den riktige informasjonen.

– Han viser en manglende evne til lederskap og personlig ansvar, noe man burde kunne forvente av lederen for ett av verdens største selskaper, skriver Collins.

Strengere regulering i andre land

Komiteen la fram sin foreløpige rapport i fjor sommer, men ifølge Collins har britiske politikere så langt vært avventende til funnene.

Han mener man bør se til andre europeiske land som har tatt større grep for å regulere selskapenes aktiviteter, ifølge The Guardian.

I Frankrike kan domstolen pålegge for eksempel Facebook å fjerne falske nyhetsinnlegg, mens i Tyskland blir selskapene holdt ansvarlig for hatefulle ytringer som publiseres på deres plattformer.

– Sosiale medier-selskapene burde likevel ha investert tid i å ha en mer proaktiv håndtering til dette, mener Collins.