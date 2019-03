Facebook-sjef: – Vi må ut av bobla og lytte til kritikk

Sikkerhetsglipper, personlig informasjon på avveie og kronglete innstilllinger.

Facebook med sine 2,3 milliarder brukere har tilbakelagt et år med massiv kritikk knyttet til blant annet sikkerhet og innføringen av EUs personvernsregler GDPR.

«Facebook lurer forbrukerne til å si ja til overvåkning,» mener Forbrukerrådet.

«De kan forutse og påvirke oppførselen til folk,» skriver forfatteren bak boken «The Age of Surveillance Capitalism», Shoshana Zuboff.

«Facebook er en fare for demokratiet,» skriver den anerkjente professoren Zeynep Tufekci.

OVERVÅKER: Forbrukertilsynet kritiserer Facbeooks måter å kontrollere og overvåke brukerne. Foto: Dado Ruvic / Reuters

– Vi må ta imot kritikk med åpne armer

Da Forbrukerrådet i sommer gjennomgikk designteknikkene til Facebook i forbindelse med innføringen av GDPR, var konklusjonen brutal:

– Facebook både villeder og manipulerer deg til å dele privatlivet ditt, sa fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad.

Ved å gå gjennom brukeropplevelsen fant tilsynet ut at det å svare «ja» på å ha åpne personverninnstillinger, førte til langt færre klikk og mindre tid, enn dersom du ønsket de strengeste personverninnstillingene.

Det tar minst fem klikk å komme seg gjennom oppsettet dersom du trykker «ja», tilsvarende 15 dersom du svarer «nei».

FORVIRRENDE: Å svare ja til ha åpne personverninnstillinger på Facebook krever fem klikk, mens å svare nei krever 15 klikk i Facebooks manual for å overholde GDPR-reglene. Grønne bokser er korteste rute. Blå bokser er ekstra skjermer som må besøkes for å endre innstillinger. Oransje er ekstra klikk. Foto: Figur: Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet mente også designet på personverninnstillingene potensielt brøt med GDPR-reglene.

– De bruker bevisste designvalg som dytter brukere til å ta beslutninger som ikke er til nytte for dem selv.

At Facebook ikke overholder de europeiske personvernreglene er Emiliy Sharp, leder for personvern og offentlig forvaltning i Faceboo, uenig i.

– Likevel kan industrien, inkludert Facebook, gjøre en bedre jobb med å presentere brukeropplevelsen når det kommer til privatliv og personvern. Vi skal være åpne for tilbakemeldinger og ta imot kritikk, sier Sharp til NRK.

Hun er i Norge i forbindelse med møter om personvern.

BOBLE: Emiliy Sharp presiserer at det er viktig at Facebook tar imot kritikk og innspill fra andre, og ikke lever i en lukket boble. Foto: Maria Knoph Vigsnæs

– Vi har hatt mange interne diskusjoner

Sharp presiserer at de er i gang med å øke standaren på brukerdesignet.

– Vi har eksterne designere som jobber med hvilke fonter, farger og størrelser vi bør bruke for å hjelpe folk å ta riktige valg. Vi er åpne for alle innspill, vi er på en reise for å finne de beste løsningene, forteller hun.

– Men hvorfor er det så mye vanskeligere å ha restriktive personverninnstillinger enn åpne?

– Vi hadde mange interne diskusjoner om informasjonen vi skulle gi brukerne da EUs personvernregler trådde i kraft. Vi visste det ville ta lengre tid for folk å svare på spørsmålene, men vi følte det var viktig at folk tok seg den tiden. Vi gjemte aldri nei-knappen, men du måtte gå gjennom flere steg og ta flere valg dersom du trykket nei, dette var for å sikre oss at du forsto hva det innebar, sier Sharp.

– Gir vi for lite informasjon får vi kritikk for å ikke gi mer, gir vi for mye informasjon får vi kritikk for at det er for langt. Dette er et kontinuerlig arbeid.

– Gjør dere noe konkret for at det skal bli enklere å endre personverninnstillingene?

– Vi gjør kontinuerlig justeringer basert på tilbakemeldinger fra brukere og andre aktører. Dersom du lager en Facebook-profil i dag er det for eksempel ikke standard at det du deler er offentlig, nå er standarden at det kun deles med venner.

Facebook har gått fra å være et sted college-studenter skrev telefonnumrene på hverandres «walls», til å bli en plattform der stadig flere brukere vil være private og ha lukkede omgangskretser, forteller Sharp.

– Det viktigste vi som selskap kan gjøre er å ikke være inni en Facebook-boble, det er utrolig viktig at vi lytter til andres synspunkter og kritikk. Det er mange som har viktige poenger, sier hun.

– Unnskyld, unnskyld, unnskyld

Den anerkjente armerikanske professoren Zeynep Tufekci er blant dem som kritiserer Zuckerberg for det han omtaler som en «15 år lang unnskyldningsturné.»

BEKLAGER: Marc Zuckerberg har gjentatte ganger måttet beklage sikkerhetsglipp og feil siden Facebook ble lansert. Foto: Gerard Julien / AFP

I en artikkel i magasinet Wired beskrive han hvordan Facebook-grunnleggeren igjen og igjen har måttet beklaget feil siden Facebook ble lansert i 2004.

Den første offentlige beklagelsen kom da de lanserte «News Feed» og mange brukere reagerte med sjokk over å ikke ha blitt spurt om personverninnstillingene i forbindelse med den nye funksjonen.

«Dette var en stor feil fra vår side, og jeg beklager det. Vi gjorde en dårlig jobb med å forklare hva de nye funksjonene var, og en enda verre jobb med å gi deg kontroll over dem,» skrev Zuckerberg.

- Jeg startet Facebook. Jeg leder selskapet, og jeg er ansvarlig for det som skjer. Du trenger javascript for å se video. - Jeg startet Facebook. Jeg leder selskapet, og jeg er ansvarlig for det som skjer.

Unnskyldningene toppet seg i fjor da det ble kjent at selskapet Cambridge Analytica satt på personpopplysninger til 87 millioner amerikaneres Facebook-profiler.

– Dere har brukt mye tid de siste årene på å si unnskyld, er det noe i år som tilser at dere kan slutte å beklage sikkerhets- og personvernsvikt?

– Vi er ikke perfekte, og det er ikke alltid vi har gjort ting riktig. Samtidig er mange av bekymringene som kom opp i lyset etter Cambridge Analytica-saken, gamle. Dette går tilbake til 2013, og kunne aldri ha skjedd i dag, sier Sharp.

Hun tar en pause, før hun fortsetter.

– Historien er vel at vi er et selskap som har vokst utrolig raskt, utrolig fort. Men vi jobber kontinuerlig med å bli bedre, og vi er ikke det samme selskapet som gjorde disse feilene.

I 2019 skal Facebook lansere et eget gjennomsiktighets-produkt som heter «Clear history», forteller Sharp. Produktet skal ifølge personvernssjefen gi deg som bruker bedre oversikt over dataen som er samlet om deg, og dermed la deg få mer kontroll over dataene.

– For å være ærlig fikk vi «en wake up call» etter Cambridge analytics-saken. Vi har forstått hvor enormt ansvar vi har.