Zelenskyj på nordisk toppmøte i Finland

Statsminister Jonas Gahr Støre er på plass, saman med Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir.

– Vi er glade for at Ukrainas president vil møte alle dei nordiske landa samla. Norden har frå første stund støtta Ukrainas kamp for fridom og sjølvstende, og det vil vi gjere så lenge det er naudsynt, seier statsminister Jonas Gahr Støre.

Støre er klar på at Noreg støttar Ukraina i krigen. Biletet er frå då Støre besøkte Kyiv i juli i fjor. Foto: Javad Parsa / NTB

Danmarks statsminister Mette Frederiksen er også tydeleg i landets støtte til Ukraina.

– Vi støttar Ukrainas fridomskamp, så lenge den varer. Vi viker ikkje får løfta våre om å hjelpe Ukraina, seier Frederiksen.

Statsleiarane skal diskutere vidare støtte til Ukraina, både militært og humanitært, i tillegg til andre tryggleiksspørsmål.

Støre har tidlegare i år sagt at Noreg ønsker å trappe opp støtta til Ukraina.

– I fjor gav vi over 10 milliardar kroner i sivil og militær støtte til Ukraina. No trappar vi opp denne støtta, sa Støre.

Hemmeleghald

Detaljane rundt presidentens besøk i Finland har vore hemmeleg.

Zelenskyj har avgrensa sine utanlandsreiser betrakteleg etter den fullskala invasjonen av Ukraina i fjor. Tidlegare har han besøkt Polen, Frankrike, Belgia, Storbritannia og USA.

NRK møtte Zelenskyj saman med andre journalistar i slutten av april. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

I førre veke møtte den ukrainske presidenten ei lita gruppe journalistar frå dei nordiske landa. Der var han tydeleg på at nordisk støtte er avgjerande i krigen.

På spørsmål frå NRK om han meiner Noreg har eit særskilt ansvar for å støtte Ukraina fordi Noreg har tent mykje pengar på høge energiprisar som følge av krigen, svarte Zelenskyj slik:

– Det er veldig vanskeleg å seie. Eg tenker ikkje på den måten. Noreg støttar vår posisjon, støttar med våpen og med pengar. Har landet tent meir, så har dei gjort det. Det gjer det også mogleg å støtte oss meir. Eg er svært takksam for den norske støtta.

Ukraina ønsker å bli med i Nato. Biletet er frå ein pressekonferanse i Kyiv 20. april. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Om eit eventuelt Nato-medlemskap sa han dette til NRK:

– Dette er ei felles avgjerd i Nato. Eg trur at dersom avgjerda om medlemskap var avhengig av Stoltenberg åleine, ville Ukraina vore med i Nato.

Krigen i Ukraina har hatt følger for Norden. 4. april i år blei Finland formelt medlem av Nato.

NRK kunne også melde at det i kulissene på Nato-toppmøtet i april blei arbeidd med å få Ukraina inn i forsvarsalliansen.