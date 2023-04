Med pomp og prakt blir Finlands innlemmelse i Nato som forsvarsalliansens 31. medlem markert i Brussel. Snart er og Sverige medlemmer.

Men i kulissene i Nato diskuteres det et langt mer delikat medlemskap. For Nato vil ha Ukraina inn i Nato så snart krigen med Russland er over.

– Natos standpunkt er at Ukraina skal bli med i Nato, sier generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato til NRK i Brussel.

Forbereder Ukraina for Nato-medlemskap

En Nato-utvidelse til Ukraina var en av grunnene til at Putin gikk til krig mot Ukraina. Forsvarsalliansen som helhet har ikke villet involvere seg direkte i krigen med fare for en full skala konflikt med Russland.

Men mange enkeltland i Nato leverer store mengder våpen til Ukraina. Samtidig arbeider Nato med det de kaller en støttepakke for Ukraina, der målet er fullt medlemskap for Ukraina i Nato.

Ukrainas utenriksminister deltar på EU-møtet i Brussel 4. april. Målet er at Ukraina skal bli en del av Nato etter krigens slutt. Foto: DAVID DEE DELGADO / Reuters

Dette er en ikke-militær støtte som handler om demokratiske og politiske reformer av det ukrainske samfunnet. Det dreier seg om alt fra anti-korrupsjonsarbeid, medisinsk rehabilitering av krigsskadde og minerydding.

Meningen er også å få til en mer langsiktig reform av det ukrainske forsvaret for å gjøre det kompatibelt med Nato-styrker, opplyser kilder i Nato til NRK.

Kommer an på krigens utfall

Siden 2008 har planen vært å få med både Ukraina og Georgia med i Nato. For Ukrainas del ble det problematisk da Russland gikk inn og annekterte en del av Ukraina, nemlig Krim-halvøya i 2014. Putins invasjonskrig i Ukraina for ett år siden gjorde et Nato-medlemskap umulig.

Det store spørsmålet er selvsagt når og hvordan krigen vil ende, og hva en fredsavtale med Russland vil innebære for et eventuelt ukrainsk Nato-medlemskap.

Når et Ukraina kan bli medlemmer av Nato, er uklart.

– Vi har ikke tatt stilling til når dette kan skje. Først må vi sørge for at Ukraina overlever som en selvstendig stat i Europa, sier Stoltenberg til NRK.

Økt støtte til Ukraina

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba er og invitert til utenriksministermøtet i Brussel. Det blir samtaler om hva som kan bli en mulig fredsløsning. I tillegg blir økt våpen- og ammunisjonshjelp til Ukraina tema.

– Det ukrainske forsvaret skal bevege seg vekk fra Sovjet-tiden og over til å bli mer kompatibelt med Nato-styrker, sier Stoltenberg.

På det såkalte Nato-Ukraina-kommisjonsmøtet så blir de langsiktige planene for et mulig ukrainsk medlemskap diskutert i dag.

– Det finnes ingen bedre løsning på sikkerheten i Europa som helhet enn et medlemskap i Nato for Ukraina, sier Kuleba.

Alt klart for heising av det finske flagget utenfor Natos hovedkvarter i Brussel. Finland blir Natos 31. medlem under utenriksministermøtet 4. april Foto: Björn Malmquist / RUV

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt sier døra er åpen for Ukraina.

– Det viktigste er å hjelpe Ukraina å vinne krigen og slå tilbake den russiske aggresjonen, sier Huitfeldt til NRK.

I dag blir Finland formelt medlem. Kreml har allerede varslet mottiltak, mot det de kaller en aggressiv handling.

– Putin ønsket mindre Nato, men har i stedet fått flere soldater i de østlige delene av Nato. Nå er Finland med. Jeg er overbevist om at Sverige blir med i Nato, sa Stoltenberg da han ankom utenriksministermøtet tirsdag.