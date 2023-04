NRK møtte president Zelenskyj: Sa norske våpen hjelpte dei å overleve vinteren

NRK møtte presidenten i Kyiv tidleg torsdag ettermiddag, saman med ei lita gruppe journalistar frå dei nordiske landa.

– De er våre nordiske vener. Det føler vi i denne krigen. Eg takkar dykk for støtta.

– Det blir ein offensiv. Det blir suksess, svarte han på spørsmål frå SVT.

Vidare sa Zelenskyj at Ukraina ser dei russiske styrkane bli mindre og svakare for kvar dag, og at dei har byrja å flytte fokuset til forsvarslinjene.

Zelenskyj sat på enden av langbordet då NRK møtte han saman med ei gruppe andre nordiske journalistar. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Vi er spesielt takksame for luftvernsystemet NASAM, vi er spesielt takksame til partnarane våre for å endeleg ha kome ut med nokre av typen Patriot.

– Vi ser at dei har byrja å verke allereie, og vi ser at dei har hjelpt oss med å overleve vinteren. Det er veldig viktig å ha kontroll på luftrommet. Vi kan ikkje legge luftrommet i Russland sine hender.

På bakgrunn av dette varsla han at Ukraina kom til å be om fleire kampfly frå allierte.

På spørsmål frå NRK om han meiner Noreg har eit særskilt ansvar for å støtte Ukraina fordi Noreg har tent mykje pengar på høge energiprisar som følgje av krigen, svarar Zelenskyj slik:

– Det er veldig vanskeleg å seie. Eg tenkjer ikkje på den måten. Noreg støttar vår posisjon, støttar med våpen og med penger. Har landet tent meir, så har dei gjort det. Det gjer det også mogeleg å støtte oss meir. Eg er svært takknemleg for den norske støtta.

Gjekk føre seg under strengt hemmeleghald

På enden av det store bordet i eit palassrom med gullbelegg på veggane, snakka Zelenskyj med journalistane i heile to timar.

Vindauga var tildekte av sandsekkar. Heile kvartalet var sperra av.

Under møtet, som blei halde under strengt hemmeleghald, fortalde han også om korleis krigen har påverka han personleg.

– Eg er svært kritisk til meg sjølv. Kvar einaste dag tenker eg på om det er noko eg kunne gjort annleis.

– Eg kjenner mange av dei som er drepne.

Zelenskyj fortel i intervjuet at styringa av landet har gått hardt ut over familielivet hans. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

På spørsmål frå NRK, sa Zelenskyj at han hadde kjempa i denne krigen som soldat, dersom han ikkje hadde vore president.

«Barna mine er ikkje oppdratte av meg»

Zelenskyj er ifølge meiningsmålingar i Ukraina den mest populære presidenten i landet si historie.

Men jobben har kosta han dyrt. Han fortalde at det «ikkje er mogleg» å kombinere kvardagen som familiefar og statsleiar i krigstid.

Saman med kona Olena Zelenska har han ein son på ti år og ei dotter på 18.

– Eg er ikkje den beste faren. Eg har ikkje nok tid til familien. Det er synd og trist.

– Barna mine blir ikkje oppdratte av meg, men av kona mi og krigen.

Det nyaste innlegget til Zelenska på Instagram er eit bilete av henne og mannen, som blei lagt ut i januar.

Dette er heile innlegget frå januar på Zelenska sin Instagram-profil.

– Eg får ofte spørsmål om korleis du har endra deg det siste året. Eg svarar alltid: «Han har ikkje endra seg. Han er den same fyren eg møtte då vi var 17 år».

– Men faktisk er det noko som har endra seg: du smiler mykje mindre no, som du gjer på dette biletet. Eg ønskjer deg fleire grunnar til å smile.

Nato-sjefen: – Har den militære kapasiteten det treng

Samtidig som at møtet gjekk føre seg, erklærte Nato-sjef Jens Stoltenberg at nesten alle kamp-køyretøya som forsvarsalliansen har lova å gi til Ukraina er ferdig leverte.

– Ukraina har no den militære kapasiteten det treng for å ta tilbake territorium, fortalde han på ein pressebrifing saman med statsministeren i Luxemburg.

Ei ukrainsk stridsvogn av typen T-72 på slagmarka. Foto: SERGEY SHESTAK / AFP Ei ukrainsk stridsvogn av typen T-72 på slagmarka. Foto: SERGEY SHESTAK / AFP

1550 pansra køyretøy og 230 stridsvogner har no kome fram, ifølge Stoltenberg. Han la til at dette er meir enn 98 prosent av mengda som er lova vekk.

Framleis seier ukrainske soldatar til BBC at dei er i ferd med å «gå tom for våpen» ved fronten, og at dei blir bedne av sine overordna om å rasjonere ammunisjon.