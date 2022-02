Amerikanske myndigheter sier at Russland kan sette i gang et militært angrep mot Ukraina når som helst.

De viser til at russerne har samlet mer enn 100 000 soldater, våpen og utstyr i grenseområdet, og at det stadig kommer mer.

Nyhetsbyrået Reuters melder at om lag 150 amerikanske militære instruktører trekkes ut fra Ukraina. Også de fleste diplomatene ved USAs ambassade reiser ut.

VENTER ANGREP: USA trekker ut de fleste av sine diplomater fra ambassaden i Kiev. Også amerikanske militære instruktører forlater landet. Foto: Andrew Kravchenko / AP

En rekke vestlige land har bedt sine borgere om å forlate Ukraina på grunn av faren for et russisk angrep.

Misfornøyd president

Ukrainas president mener at påstandene om at Russland kan angripe når som helst, er skadelige. Han vil ha bevis.

– All den informasjonen provoserer bare fram panikk og hjelper oss ikke. Hvis noen har mer informasjon om at det er 100 prosent sjanse for en invasjon, så kom med det, sier Volodymyr Zelenskyj ifølge AFP.

SKADELIG: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil ha bevis for påstandene om at et russisk angrep kan komme når som helst. Foto: IRAKLI GEDENIDZE / Reuters

Ukrainske myndigheter understreker at det er svært viktig at alle innbyggere beholder roen.

– Panikk er folkets største fiende, sier Zelensky til AFP.

De frykter at uttalelsene vil bryte ned ukrainernes moral, og at andre land ikke lenger vil investere i Ukraina.

Det understrekes at Ukrainas militære styrker overvåker situasjonen og at de er klare til å slå tilbake et russisk angrep.

VIL VISE ENHET: «Si nei til Putin» står det på banneret i sentrum av Kiev. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Flere tusen mennesker samlet seg i sentrum av Kiev i dag for å vise enhet overfor den russiske trusselen om angrep.

De bar bannere med slagord som «Ukrainerne vil yte motstand» og «Si nei til Putin».

Hektisk diplomati

Den franske presidenten Emmanuel Macron snakket i dag med sin russiske kollega Vladimir Putin på telefon.

Samtalen varte i mer enn halvannen time.

Macron sa at en alvorlig dialog ikke er forenlig med økende spenning og frykt for at Russland vil angripe. Men de var enige om at dialogen bør fortsette.

STOR MILITÆR AKTIVITET: Et russisk kamphelikopter skyter raketter under en øvelse som nå pågår i Hviterussland. Russiske styrker øver nå mange steder langs grensa mot Ukraina, også i Svartehavet. Foto: LEONID SHCHEGLOV / AFP

En telefonsamtale mellom Putin og hans amerikanske kollega Joe Biden varte i kveld i litt over en time. Nyhetsbyrået AFP melder at samtalen var profesjonell og innholdsrik, men at den ikke endret noe i konflikten rundt Ukraina.

Biden advarte Putin om at et russisk angrep vil føre til «raske og store kostnader» for Russland.

USAs og Russlands utenriksministre har også vært i kontakt på telefon i dag.

Sergej Lavrov anklaget da USA for å ville provosere fram en krig i Ukraina.

I en uttalelse fra Det russiske utenriksdepartementet heter det at «propagandakampanjen» som er satt i verk av USA og allierte land, har som mål å provosere.

Russerne mener at de vestlige påstandene om et russisk angrep skader forsøkene på å løse konflikten rundt Ukraina.

Men samtidig melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti at også Russland trekker ut en del av sine diplomater fra Ukraina.