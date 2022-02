Den britiske utenriksministeren Liz Truss er den foreløpig siste i en lang rekke av vestlige politikere som har kommet til Moskva den siste tiden for å drøfte konflikten rundt Ukraina.

Hun møtte i dag sin russiske motpart, Sergej Lavrov. Han startet møtet med å si at forholdet mellom Russland og Storbritannia er det dårligste på svært mange år.

Stor uenighet

Stemningen ble ikke lettere da Truss advarte om at russisk militær aggresjon mot Ukraina vil føre til «massive konsekvenser».

– En ideologisk tilnærming, ultimatumer og trusler, det fører ingensteds, sa utenriksminister Lavrov på pressekonferansen etter samtalene ifølge nyhetsbyrået AFP.

BISTERT: Utenriksminister Sergej Lavrov understreket i dag at forholdet mellom Russland og Storbritannia er dårligere enn på svært mange år. Foto: AP

Lavrov mener at måten vestlige diplomater har tilnærmet seg konflikten på, er udiplomatisk.

Truss understreket flere ganger at Russland må trekke tilbake de store styrkene de har i grenseområdet, og på den måten være med på å dempe spenningen.

– Det er en alternativ vei, en diplomatisk vei som unngår konflikt og blodsutgytelse, sa den britiske utenriksministeren.

Hun påpekte at hensikten med hennes besøk i Moskva er å be russerne innstendig om å ta denne veien.

Men utenriksminister Lavrov avviste alle krav om å trekke tilbake russiske styrker.

Han understreket at de russiske militære styrkene øver hvor de vil og når de vil på sitt eget territorium og at de verken truer noen eller planlegger et angrep på Ukraina.

Nato bekymret

Russlands utplassering av styrker for militære øvelser i Hviterussland og langs Ukrainas grenser fører til stor bekymring i Nato.

– Dette er et farlig øyeblikk for europeisk sikkerhet. Antallet russiske soldater stiger. Varslingstiden for et mulig angrep går ned, sier alliansens generalsekretær Jens Stoltenberg.

OMFATTENDE: Russiske rakettstyrker deltar i den store militærøvelsen i Hviterussland. Den startet i dag og skal vare i ti dager. Foto: HANDOUT / AFP

Han understreker at Nato følger nøye med på det som skjer nå rundt Ukraina.

Utenriksminister Lavrov kommenterte også den store øvelsen i Hviterussland der vestlig etterretning mener at om lag 30 000 russiske soldater deltar.

Ifølge Reuters sier han at de russiske styrkene skal sendes tilbake til Russland når øvelsen i Hviterussland er over om ti dager.

Vestlige ledere er likevel bekymret for at styrkene kan bli satt inn i et mulig angrep mot Ukraina. Hovedstaden Kiev ligger bare et par timers kjøring unna grensa mellom Hviterussland og Ukraina.

