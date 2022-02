Ukraina: Russland blokkerer Svartehavet med øvelse

Den siste tiden har Russlands marine sendt seks nye krigsskip til Svartehavet, melder nyhetsbyrået AFP.

Disse kommer i tillegg til skipene som allerede er i den russiske Svartehavsflåten på Krim-halvøya.

Øvelsen som de russiske militære skal holde i Svartehavet og det tilstøtende Azovhavet til uka, ser ut til å bli omfattende.

Viktige havområder

Ukrainske myndigheter sier at de tidligere ikke har sett liknende forsøk på å hindre ukrainsk skipsfart på disse to havområdene.

Ifølge Reuters kaller ukrainerne det som skjer for en «hybrid krig». De mener også at det blir nesten umulig for deres fartøy å ferdes på Svartehavet og Azovhavet.

VIKTIG: Broa over Kertsjstredet forbinder Krim-halvøya med det russiske fastlandet. Båter som skal ut og inn av Azovhavet må passere gjennom her. Foto: Alexei Nikolsky / AP

Den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba sier ifølge BBC at Azovhavet er fullstendig blokkert, og at Svartehavet nesten er helt utilgjengelig på grunn av den russiske marineøvelsen.

Russiske myndigheter har advart om at det kommer til å bli avfyrt raketter og andre typer våpen mens øvelsen pågår.

Den ukrainske forsvarsministeren sier at de internasjonale områdene på de to havene har blitt blokkert.

Ukraina har mye tungindustri ved Azovhavet, og er derfor avhengig av å få sine skip ut og inn av dette området.

Øvelser i Hviterussland samtidig

I går startet en stor militærøvelse i Hviterussland der amerikansk etterretning mener at om lag 30 000 russiske soldater deltar. Russerne har også sendt sine mest moderne våpen som jagerfly og raketter til nabolandet.

UVANLIG: Store mengder russiske militære kjøretøy og soldater er fraktet til Hviterussland for å delta i militærøvelsen som nå pågår. Foto: AP

Denne øvelsen skal også foregå ut neste uke, og altså samtidig med marineøvelsen i Svartehavet.

Vestlige ledere frykter at øvelsen i Hviterussland kan gå over til å bli et angrep mot Ukraina fra nord.

På samme tid ser det ut til at russiske krigsskip mer eller mindre tar kontrollen over havområdene i sør.

Dessuten ber USAs president Joe Biden nå amerikanske borgere om å forlate Ukraina.

Russiske myndigheter avviser hele tiden at de har noen planer om å angripe nabolandet.

Men flere vestlige ledere mener at det som skjer på bakken viser noe annet.

Diplomatiet fortsetter

I går ble den andre runden med Ukraina-samtaler holdt i det såkalte Normandie-formatet i Berlin. Det endte uten konkrete resultater.

Representanter fra Russland og Ukraina deltok, med utsendinger fra Tyskland og Frankrike som meklere.

– Det har ikke vært mulig å løse meningsforskjellene, sa den russiske forhandleren Dmitrij Kozak ifølge nyhetsbyrået DPA.

Han mente at den ukrainske parten tolker fredsplanene annerledes enn russerne.

AKTIVITET: Nye amerikanske satellittbilder viser at russiske militære styrker flyttes på Krim-halvøya. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES / Reuters

Det som drøftes, er de såkalte Minsk-avtalene. Hensikten med dem er å få til en fredelig utvikling i Øst-Ukraina der russiskstøttede opprørere har kontrollen i to regioner.

Mer enn 14 000 mennesker har mistet livet i denne konflikten siden den brøt ut i 2014.

Ett av de vanskelige punktene i Minsk-avtalene er hvor mye selvstyre de to regionene i øst skal kunne få.

Men partene er tross alt enige om å fortsette samtalene, og det vurderer noen som et positivt tegn.