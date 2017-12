Yossi Beilin: – Trump torpederer sin egen fredsplan

– Jeg tror dette er farlig. Det vil kunne skape økt vold og uro i regionen, men kanskje enda viktigere er at det kan sette en endelig stopper for fredsforhandlingene, sier Yossi Beilin.

Den tidligere israelske fredsforhandleren, som også har vært det israelske arbeiderpartiets justisminister, er i Oslo for å holde et foredrag hos tenketanken Civita om jødenes sionistiske ideologi.

Beilin sier til NRK at han er svært overrasket over opplysningene om at USAs president Donald Trump i kveld kommer til å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

I verste fall frykter han Trumps kunngjøring, og tidspunktet for den, vil sette en endelig spiker i kista for forhandlingene mellom Israel og Palestina.

– Som israeler ønsker jeg en beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad velkommen. Men jeg forstår ikke hvorfor Trump gjør dette nå. Han har sagt at han vil komme med en plan for Israel og Palestina, men så torpederer han seg selv i forkant med å låse Jerusalems skjebne, sier Beilin.

Fakta om Jerusalem Ekspandér faktaboks FNs delingsplan for Palestina fra 1947 slo fast at Jerusalem skulle være under internasjonalt styre.

Etter krigen i 1948 og opprettelsen av staten Israel, kontrollerte Israel det meste av Palestina, inkludert den vestlige delen av Jerusalem.

Jordan tok kontroll over Vestbredden med Øst-Jerusalem, som inkluderer gamlebyen. Der ligger Haram al-Sharif, som jødene omtaler som Tempelhøyden.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967 og har senere annektert området. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig.

Palestinerne krever Øst-Jerusalem som hovedstad i en fremtidig stat. Israel gjør krav på Jerusalem som sin «evige og udelelige hovedstad».

Jordan har i henhold til Oslo-avtalen det formelle overoppsynet med al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på Haram al-Sharif, og jøder har ikke lov til å be der. Kilde: NTB

– Tror ikke dette var grundig gjennomtenkt

Allerede før Donald Trump ble innsatt som president i USA, uttrykte han ambisjoner om å skape fred i Midtøsten og har flere ganger omtalt det som «den ultimate avtalen».

Han har gitt sin svigersønn Jared Kushner, som selv kommer fra en ortodoks jødisk familie, en sentral rolle i arbeidet – men nå kan Trump med Jerusalem-beslutningen ha gjort det svært vanskelig å nå målet, frykter Beilin.

– Jeg tror ikke dette var grundig gjennomtenkt. Det eneste man kan gjøre nå, er å forsøke å minimere skadene, sier han.

Slik mener Beilin at Trump kan begrense skadene

Beilin mener Trump kan begrense skadeomfanget ved å si at det er Vest-Jerusalem han anerkjenner som Israels hovedstad, ikke hele Jerusalem.

– Da kan man fortsatt forhandle om Øst-Jerusalem. Men sier han at hele Jerusalems skjebne er avgjort og dermed ute av diskusjonen, legger han enhver mulighet for forhandlinger med palestinerne død. Da er det ikke noe mer å forhandle om. Det er min store frykt, sier Beilin.

Uansett er tidspunktet og signalet Trump sender, svært uheldig for fredsprosessen mellom Israel og Palestina, mener Beilin.

Palestinerne er rasende og har varslet «tre dager med raseri». Allerede har palestinere protestert i gatene og satt fyr på plakater med det amerikanske flagget og bilder av Donald Trump og Benjamin Netanyahu.

– Jeg håper dette ikke får dødelige konsekvenser, men det er uansett problematisk. Jeg forstår de politiske reaksjonene, og at folk tenker «ikke kom til oss med en plan hvis du på forhånd har bestemt deg for fasiten for Jerusalem», sier Beilin.

PROTESTER: Palestinere brenner plakater med det amerikanske flagget, Donald Trump og Benjamin Netanyahu i protest mot Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

Tillerson: – Trump er forpliktet til fredsprosessen

Den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson, som deltar på Natos utenriksministermøte i Brussel, minner om at Trump ikke har kommet med kunngjøringen sin ennå.

– FORPLIKTET: – Presidenten har ikke sagt noe ennå. Han er forpliktet til fredsprosessen i Midtøsten, sier Rex Tillerson. Foto: Virginia Mayo / AP

– Presidenten er svært forpliktet til fredsprosessen i Midtøsten, sier Tillerson og legger til at Trump-administrasjonen fortsatt mener det er gode muligheter for å nå målet om fred i regionen.

– En liten gruppe personer, ledet av Jared Kushner, har i det stille jobbet for å forsøke å få i stand nye fredsforhandlinger mellom Israel og palestinerne.

Tillerson vil ikke gå i detalj når det gjelder spørsmålet om USA skal flytte sin ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.