Det hvite hus: Trump vil anerkjenne Jerusalem

Det opplyser talsmenn for Det hvite hus klokken 03.00 norsk tid.

Presidenten kommer til å kunngjøre sin beslutning onsdag klokken 13.00 i Washington.

– Han kommer til å si at USAs regjering anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. Han anser dette for å være en anerkjennelse av realitetene – både historiske og moderne, sier en tjenestemann som ikke ønsker å bli navngitt.

– Kan ta flere år

Ifølge tjenestemenn kan ta flere år å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Samtidig blir det opplyst at Trump kommer til å gi ordre om at det legges planer for flyttingen.

– Det kommer til å ta tid å finne en tomt, håndtere sikkerhetsspørsmålene, designe den nye ambassaden og bygge den. Det vil ta noen år – det er ikke snakk om måneder. Dette vil ta tid, sier tjenestemannen.

Kvelden før den varslede kunngjøringen sier en tjenestemann også at Trump vil støtte en tostatsløsning i Midtøsten, dersom Israel og palestinerne blir enige om det.

Spenning

Det har vært knyttet stor spenning til hvilken avgjørelse Trump kom til å ta om Jerusalems status og plasseringen av USAs ambassade i Israel.

Motstanden vokste tirsdag etter at han ringte flere ledere i regionen, og varslet at han ville gå inn for å flytte ambassaden.

Nå ser det altså ut til at flytteplanene blir utsatt igjen, slik de jevnlig er blitt utsatt i en årrekke, mens presidenten erklærer at han anser Jerusalem for å være Israels hovedstad.

Avgjørelsen vil være et brudd med etablert amerikansk og internasjonal politikk. Jerusalems status anses av de fleste for å være et spørsmål som må avgjøres i forhandlinger mellom israelerne og palestinerne.

Trosser advarsler

Dersom Trump bekrefter at han anser Jerusalem for å være Israels hovedstad, trosser han også advarsler fra flere hold. Den nye politiske linjen kan også utløse en voldsbølge i regionen.

Palestinere under en protest i Betlehem tirsdag. Foto: Mahmoud Illean / AP

Blant annet har palestinske ledere varslet «tre dager med raseri» i protest etter Trumps ringerunde tirsdag.

Den amerikanske presidenten fortalte palestinernes leder Mahmoud Abbas og Jordans kong Abdullah at han planlegger å flytte ambassaden fra Tel Aviv. Det fikk flere palestinske grupper til å varsle omfattende protester på Vestbredden fra onsdag til søndag, skriver Haaretz.

Palestinske ledere sier planlagte demonstrasjoner mot flytteplanene har støtte hos de palestinske selvstyremyndighetene. Jamal Mahisan i Fatahs sentralkomité sier til avisen at Trumps planer vil oppildne palestinere og sende dem ut i gatene i raseri.

– Det palestinske folket vet å beskytte sine rettigheter, og vi snakker nå sammen om hva vi skal foreta oss de neste dagene, sier Mahisan.

Ambassader og konsulater

Det israelske forsvaret forbereder seg på demonstrasjonene. De setter inn ekstra personell, og vil plassere ut ytterligere forsterkninger dersom den løpende vurderingen av situasjonen tilsier det.

Også politiet forbereder seg, først og fremst med forsterkninger i Tel Aviv og Jerusalem.

Det er ventet at flere tusen politifolk vil være i tjeneste i Jerusalem. Den største frykten er angrep utført av enkeltpersoner ulike steder i byen.

Den største demonstrasjonen er planlagt torsdag formiddag i Ramallah. Det er ventet at folk vil komme fra hele Vestbredden til byen for å delta i marsjen. En større demonstrasjon planlegges også onsdag i Jenin.