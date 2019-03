Kvinnefengslet i nærheten av hovedstaden San Salvador er synlig på lang avstand med sine knallgule vegger. Innenfor murene er det en bakhage med grønt gress, blomster og en liten paviljong.

De innsatte kvinnene sitter i skyggen for den brennhete sola. Flere er dømt for barnedrap eller framprovosert abort i landet der det er totalforbud mot abort.

En av dem er Alba Lorena Rodríguez. Den spinkle, lille kvinnen kommer gående over gresset iført beige T-skjorte og løse bomullsbukser. Det er fengselsuniformen.

Alba er dømt til 30 års fengsel for å ha drept sitt eget barn.

– Selv om jeg kanskje var gravid med min egen bror, ville jeg ikke skade barnet, sier Alba til NRK.

De står i kø for å besøke innsatte i kvinnefengslet utenfor hovedstaden San Salvador. Foto: Inger Marit Kolstadbråten/NRK

– Truet med våpen

Hun kikker bort på maleriene som er stilt ut i hagen. De er malt av innsatte. Et av bildene viser et foster.

Alba puster tungt og begynner å fortelle om marerittet som endret livet hennes.

En sommerdag i 2009 dro hun for å besøke moren som bodde i et veiløst område. Alba var allerede mor til to småjenter. Så møtte hun broren sin.

– Han truet meg og datteren min med våpen. Jeg sa: «Ikke skad meg! Jeg er søsteren din!». Han svarte: «Ja, men uansett: Jeg vil tilfredsstille meg seksuelt».

Broren var sammen med to venner. Tårene renner når hun forteller at hun ble voldtatt av alle tre.

Noen uker etter overgrepene forstod hun at hun var gravid. Da hun var fem måneder på vei, fikk hun smerter i underlivet og begynte å blø.

Hun sendte eldstedatteren til nabokona for å hente hjelp.

– Da naboen kom, var sønnen min allerede født. Men han var dødfødt. Han var blålig i huden, sier Alba.

Hun forteller at nabokvinnen anmeldte henne dagen etter. Den dagen ble også barnet gravlagt. Og den dagen ble hun arrestert, sier hun.

Alba visste ikke om det var broren eller en av de to andre voldtektsmennene som var faren til barnet.

– Hvis jeg hadde drept sønnen min, ville jeg ikke holdt begravelse for ham. Hvis jeg ville drepe ham, ville jeg gjort det i samme øyeblikk som jeg ble klar over at jeg var gravid, sier hun.

Snart skal Alba få en nyhet som igjen endrer livet hennes.

Det har vært mange demonstrasjoner og kampanjer blant annet fra Amnesty for å få løslatt kvinner som soner dommer for brudd på landets abortlov. Foto: JOSE CABEZAS / Reuters

Møtte døtrene to ganger på ett år

Albas fortelling ligner på historiene til flere andre kvinner i fengslet.

Nærmere 20 kvinner soner fengselsstraffer på opp mot 40 år i El Salvador for å ha brutt abortloven.

Straffen for å ha gjennomført en abort er fengsel mellom to og åtte år. Men straffene kan øke til 40 år hvis kvinnen anklages for å ha framprovosert en abort og siktes for drap.

Alba ble ikke trodd av retten da hun fortalte at barnet var dødfødt. Hun ble dømt til 30 års fengsel, og hadde sonet over 9 år av dommen da vi møtte henne.

– Det har vært tøft og mye urettferdighet. Det verste er at jeg ikke får være sammen med døtrene mine, forteller Alba.

Døtrene er nå 14 og 11 år gamle. De har fått komme på besøk to ganger det siste året.

– Jenter i 10–12-årsalderen har to barn

Abortloven som sendte Alba i fengsel, er den strengeste i verden. Den katolske kirken har stor innflytelse i landet, og El Salvador er et av fem land i verden hvor det er totalforbud mot abort.

Forbudet gjelder uansett om kvinnene har blitt voldtatt eller om liv og helse er i fare.

Resultatet er at småjenter kan bli tvunget til å føde sine egne søsken – etter incest.

– Vi ser jenter i 10–12-årsalderen som allerede har to barn. Man må anta at det er på grunn av voldtekter, sier gynekolog Sofia Villalta.

Hun er ekspert på kvinners reproduktive helse og mener abortloven er en katastrofe. Ikke minst for unge jenter som bor i områder der de voldelige gjengene styrer.

De såkalte marasgjengene kjemper om kontroll over områder for å drive med narkotikahandel og pengeutpressing. De som ikke adlyder deres ordrer, kan bli drept.

Villalta sier at flere unge jenter trolig har blitt voldtatt av gjengmedlemmer.

– Legene er redde for å anmelde fordi de er redde for de voldelige gjengene. En fra gjengene kan si: «Jeg vil ligge med den jenta i natt». Moren tør ikke si noe, forteller Villalta.

Alle disse kvinnene er løslatt etter å ha fått lange dommer for brudd på landets abortlov. Foto: Trond A. Stenersen/NRK

Lovet å hjelpe andre dømte kvinner

– Velkommen inn! I dette huset bor og jobber jeg etter at jeg ble løslatt.

Teodora Vásquez ler en trillende latter og tar NRK med inn i et gammelt, turkis murhus i en rolig gate i hovedstaden San Salvador.

Hun har selv bitre erfaringer med den strenge abortloven.

Teodora driver nå et senter for å hjelpe andre kvinner som også er dømt til lange fengselsstraffer for brudd på landets strenge abortlov. Foto: Trond A. Stenersen/NRK

Teodora slapp i fjor ut av fengsel etter å ha blitt benådet. Hun hadde sonet 10 år av en dom på 30 år etter ha blitt dømt for å ha drept sitt nyfødte barn. Hun har hele tiden hevdet at hun er uskyldig.

– Dommen var urettferdig. Dette må ikke ramme flere kvinner, sier Teodora til NRK.

I huset driver hun nå et senter for å hjelpe andre som har opplevd det samme som henne. Flere kvinner har kommet til et møte på senteret. Noen har med seg små barn.

Kvinnene trenger hjelp til å få livene sine i gang igjen etter flere år bak murene.

– Jeg lovet at jeg skulle kjempe for dem da jeg satt i fengsel. Jeg slåss ikke lenger for meg selv. Jeg kjemper for generasjonen som kommer etter meg. For etter meg kommer kvinner og tenåringsjenter som jeg ikke vil at skal havne i fengsel, slik jeg gjorde, sier Teodora.

Teodora på vei til retten for en ny høring i 2018. Ti år tidligere ble hun dømt til 30 års fengsel for å ha drept barnet sitt. Foto: OSCAR RIVERA

Rike betaler for abort

Teodora kommer fra et lite sted noen timers kjøring fra hovedstaden. Hun bor derfor på senteret og hjelper også familien økonomisk.

De fleste kvinnene som er dømt etter landets strenge abortlov, kommer fra enkle kår på landsbygda.

Abortloven rammer urettferdig, mener gynekolog Sofia Villalta.

– De som har penger, drar til private klinikker og betaler for abort. Ingen vet hva som skjer, for det foregår i det skjulte. Andre drar til Miami eller Cuba, der det er lovlig å ta abort, sier Villalta.

Abortloven har blitt kraftig kritisert av FN og menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty. De sier at kvinner blir kriminalisert for svangerskapskomplikasjoner som dødfødsler og spontanaborter.

Flertallet i El Salvador støtter likevel loven, ifølge undersøkelser. Men enkelte politikere vil myke opp straffemetodene for kvinner som har vært utsatt for voldtekt.

– Abort er en forbrytelse. Vi er ikke for å avkriminalisere abort, men vi ønsker å gjøre straffen mer human.

Det sier advokat og opposisjonspolitiker Rodolfo Parker i Det kristeligdemokratiske partiet til NRK. Enkeltpolitikere både fra høyre- og venstresiden har foreslått endringer i abortloven, men de har ikke fått flertall i parlamentet.

Løslatt

Vi er tilbake i kvinnefengslet. Alba er ikke nådig overfor landets abortlov.

– Jeg sitter i fengsel, men hva med mannen? Loven dømmer meg. Den fratar meg retten til å bestemme over egen kropp og eget liv. Loven er strengere mot kvinner enn mot menn. For mannen som voldtar, går fri. Drapsmannen, utpresseren, kidnapperen, de går alle fri, sier hun med dirrende stemme.

Alba anmeldte verken broren eller de andre mennene som voldtok henne. Det var for skamfullt. Hun ville skåne moren, som var i ferd med å dø, for sannheten om at hun ble voldtatt av sin egen bror, forteller hun.

Etter at vi møtte Alba, har livet hennes tatt en ny vending.

Alba ble løslatt etter mer enn ni års fengsel for å ha tatt livet av sitt eget barn. Foto: MARVIN RECINOS / AFP

I begynnelsen av mars ble hun og to andre kvinner løslatt fra fengsel. Høyesterett i landet omgjorde dommene deres.

Retten tok ikke stilling til skyldspørsmålet, men slo fast at de tre kvinnene ble ofre for sosiale og økonomiske forhold og at fengselsstraffen på 30 år var urimelig høy.

Demonstrasjoner og internasjonalt press har ført til at rundt 30 kvinner har blitt sluppet ut av fengsel det siste året etter at bevisene er vurdert på nytt.

Alba var et eneste stort smil, da hun gikk ut av den knallgule fengselsbygningen utenfor hovedstaden, hvor hun har tilbrakt over 9 år av sitt liv.



– Vi håper staten innser at det er mange kvinner her inne som er uskyldige. Hvis Gud vil, kan de også en dag få friheten, sa Alba til nyhetsbyrået Reuters.