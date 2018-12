Fødte barn etter voldtekt, ble beskyldt for drapsforsøk

Imelda Cortez, som kommer fra landsbygda sør i El Salvador, fødte et barn på en latrine i april 2017. Hun ble brakt blødende til sykehus, hvor legene mente at hun hadde forsøkt å gjennomføre en abort, noe som er strengt forbudt etter salvadoransk lov, og tilkalte politiet.

Selv om den nyfødte jenta ble funnet i latrinen og overlevde, ble Cortez likevel tiltalt for drapsforsøk, for å ha skjult graviditeten og for ikke å ha søkt medisinsk hjelp til barnet etter fødselen. For dette risikerte hun 20 år i fengsel.

Voldtatt gjennom flere år

Selv har Cortez hele tiden hevdet sin uskyld og stått på at hun ikke visste at hun var gravid.

Hun fortalte legene at hun i mange år var blitt voldtatt av sin stefar. Han skal ifølge The Guardian ha oppsøkt henne på sykehuset og truet med å drepe både moren og søsknene hennes hvis hun fortalte om det seksuelle misbruket. En annen pasient overhørte truslene og brakte dem videre.

Stefarens farskap til barnet er bekreftet gjennom en DNA-test.

Tiltalen mot Cortez har vakt et stort internasjonalt engasjement blant menneskerettighetsaktivister og kvinneforkjempere, som har mobilisert.

Støttespillere av Imelda Cortez jubler etter frikjennelsen. Foto: JOSE CABEZAS / Reuters

Voldtatt av stefaren

Imelda Cortez har vært fengslet i halvannet år i påvente av at saken skulle komme opp for retten i hjemdistriktet Usulután.

Under rettssaken mandag ble tiltalen endret fra drapsforsøk til neglisjering av det nyfødte barnet, noe som reduserte strafferammen fra 20 år til 12 måneder.

Forsvarerne til Cortez bad henne gripe muligheten og si seg skyldig i dette. Men den mannlige dommeren gikk enda lenger. Han erklærte at 20-åringen ikke hadde begått noen forbrytelser, at hun etter mange års misbruk fra stefaren ikke kunne forventes å reagere annerledes, før han til slutt frikjente henne på alle punkter og erklærte at hun var fri til å reise hjem.

Da Cortez kom ut fengselet, ble hun møtt av jublende slektninger og menneskerettighetsaktivister.

– Denne dommen representerer håp for alle kvinner som fortsatt er i fengsel og som urettmessig er anklaget for drap. Denne dommeren viser at rettsavgjørelsene endrer seg, riktignok sakte, men de endrer seg, sier Bertha María Deleón, Cortez sin advokat, til den britiske avisen.

Hun roser dommeren, Manuel Jesus de Santos, for å tørre å ta et kvinneperspektiv i det mannsdominerte landet.

El Salvadors justisminister Mauricio Ramírez Landaverde fulgte selv den abortdømte kvinnen Teodora Vásquez ut av fengsel. Foto: AMNESTY INTERNATIONAL/EDGAR ROMERO

Fulgt ut av justisministeren

Fortsatt er det 24 kvinner som soner straffer på mellom 15 og 30 år i lignende saker, påpeker menneskerettsforkjempere til The Guardian.

Ifølge BBC er flere enn 100 kvinner dømt for ulovlige aborter siden 2000.

Cortez er den sjette kvinnen hittil i år som er blitt løslatt.

I februar ble en annen kvinne, Teodora Vásquez, sluppet fri i en tilsvarende sak. Hun hadde sonet i hele 10 år før hun ble benådet av landets justisdepartement. Vásquez var dømt for drapsforsøk etter å ha født et dødfødt barn, som legene mente hadde vært en abort.

Vásquez ble personlig fulgt ut av fengselet av landets justisminister Mauricio Ramírez Landaverde.

Leger må varsle

El Salvador er ett av fire land som har totalforbud mot abort. Selv etter voldtekt, fare for morens liv eller ved alvorlige fosterskader er det forbudt å avbryte svangerskapet.

Legene i landet er forpliktet til å rapportere inn til myndighetene tilfeller der det er bevis for eller mistanke om svangerskapsavbrudd. Hvis ikke risikerer de selv straff.

I fjor la president Salvador Sanchez Ceren frem et lovforslag som ville gjøre det lovlig å ta abort hvis barnet er unnfanget som følge av voldtekt, men et flertall av representantene i nasjonalforsamling stemte nei til den foreslåtte lovendringen.

Abort ble kriminalisert i El Salvador for 21 år siden, uten forutgående offentlig debatt og uten utredning av de medisinske konsekvensene av lovendringen.