Beinrester funnet i Strömstad kommer fra et menneske

Politisjefen i Fyrbodal, Fredrik Brax bekrefter til avisa Göteborgs-Posten at det dreier seg om skjelettdeler til en avdød person.

Han sier at beinrestene nå blir sendt for å undersøkes av rettsmedisinere. De skal forsøke å finne identiteten til den avdøde, og årsaken til dødsfallet.

Det var ved Lökholmens camping, helt nord i Strömstad, at det ble oppdaget benrester nær et bekkeløp nå sist helg. Politiet rykket ut og hentet med seg funnet i poser.

Først var det uklart om det var bein fra dyr eller mennesker som var funnet. Nå er det altså avklart at det var rester av et menneske.

Det betyr at det svenske politiet kan stå overfor et funn som stammer fra et dødsfall som følge av en ulykke eller fra et drap.