En 12 år gammel gutt ble tirsdag pågrepet for skoleskytingen i Viertola utenfor Helsinki i Finland.

En gutt ble drept og to jenter er innlagt på sykehus med alvorlige skader.

I kjølvannet av skytingen er det meldt om stor spredning av falsk informasjon om hendelsen på sosiale medier.

Blant annet spres det skjermbilder av profiler på sosiale medier med anklager om at de hadde en tilknytning til skytingen, opplyser finsk politi i en pressemelding.

Politiet slår hardt ned på delingen og rykteflommen i sosiale medier.

– Vi understreker at slike handlinger er ulovlige og kan ramme helt uskyldige personer. Denne oppførselen oppmuntrer også andre som med overlegg sprer falsk informasjon og nører oppunder 'trolling' på nett, heter det i pressemeldingen.

Ny elev på skolen

Onsdag har den mistenkte 12-åringen forklart seg om bakgrunnen for udåden.

Motivet for handlingen er bekreftet å være mobbing, opplyser finsk politi.

Informasjonen stemmer også overens med politiets egne undersøkelser, legger de til.

Skolen som var åsted for skytingen flagget på halv stang onsdag. Foto: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

Den 12 år gamle gutten var selv elev på samme skole. Han byttet skole noen måneder tidligere i år, opplyser politiet.

Etter skolebyttet var han mye alene, ifølge opplysninger til Helsingin Sanomat.

Leder for grunnopplæringen skoledistriktet, Ilkka Kalo, sier derimot onsdag at de ikke hadde opplysninger om at gutten ble mobbet, melder flere finske medier.

Skal ha truet andre elever

Etter at gutten hadde utført skoleskytingen skal han ha truet tre elever på vei til en skole i nabolaget Siltämaki. Han truet dem med våpen, ifølge politiets opplysninger.

Pågripelsen av gutten skjedde omtrent en time etter skoleskytingen tirsdag. Det gikk rolig for seg, ifølge vitner til hendelsen.

Politiet i aksjon i forbindelse med skytingen tirsdag. Foto: Markku Ulander / AP

Det er kjent at gutten brukte et revolverliknende håndvåpen i skoleskytingen. Våpenet tilhørte en nær slektning, har politiet bekreftet.

Politiet etterforsker våpentruslene som en selvstendig hendelse.