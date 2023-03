Det er en slags nysgjerrighet i luften. Pressekonferansen til Kinas statsminister avslutter tradisjonelt Folkekongressen.

I en nøye regissert forestilling får kinesiske statskontrollerte medier og utenlandske journalister stille den nye statsministeren spørsmål.

Første spørsmål kunne ha vært: Li Qiang, hvem er du?

Det neste kan være: Hvor mye makt har du?

Li Qiang er 63 år. Han startet i arbeidslivet 16 år gammel på en lokal pumpestasjon. Derifra klatret han i maktapparatet.

I 2005 ble han stabssjef for partisekretæren i hjemprovinsen Zhejiang. Partisekretæren het Xi Jinping.

Siden har Li Qiangs politiske karriere i stor grad bestått av å jobbe tett med Xi.

Xi-lojal

Her ligger en grunnleggende kontrast til den avgåtte statsministeren. Mannen som nesten er hans navnebror, Li Keqiang var Xis konkurrent.

Li Keqiang kjempet med Xi om å bli Kinas øverste leder. Li Keqiang tapte og ble i stedet statsminister. Deretter spilt ut på sidelinjen. Lengre og lengre ut på sidelinjen.

Li ut, Li inn. Li Keqiang og Li Qiang tar hverandre i hånden etter overrekkelsen av statsministerjobben under Folkekongressen. Xi ser på fra siden. Foto: POOL / Reuters

Utnevnelsen av Li Qiang til å overta for Li Keqiang er et bilde på denne utviklingen. Xi trenger ikke lenger dele makten med andre personer eller ulike fløyer i kommunistpartiet.

Det åpner for spørsmålet: Hva vil den nye statsministeren bestemme selv?

I Vesten har mange første og fremst tenkt at Li Qiangs fremste kvalifikasjon er å levere det Xi ønsker.

I Kina er bildet et litt annet. Folk i næringsliv og politikk som har jobbet med Li Qiang sier at fordi han har Xis tillit vil han ha ganske stort handlingsrom.

Li Qiang blir også beskrevet som handlekraftig.

Næringslivets mann

I Shanghai hvor han var partisjef frem til i høst, hjalp han Elon Musk og Tesla med åpne sin første fabrikk i Kina.

Han bidro også til at den enorme fabrikken klarte å produsere gjennom den to måneder lange nedstengningen av byen i fjor vår; ved å la arbeiderne sove på fabrikken.

Den knallharde nedstengningen gjorde at han mistet popularitet og støtte fra folk.

Det var eksempel på at enkelte innbyggere ikke klarte å skaffe mat og medisiner. Misnøyen var så stor at flere begynte å avskrive Li Qiang fra en toppjobb under Xi.

bydelen Huangpu i Shanghai strenges av etter et koronautbrudd i mars i fjor. Den knallharde nedstengingen gjorde at Li Qiang mistet popularitet. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Men Li Qiang fikk betalt for sin vilje til å gjennomføre ordre fra høyere hold.

I høst på partikongressen fikk han posisjonen under Xi i kommunistpartiet. Nummer 2 i partiet blir som regel også nummer 2 i Kina.

Lørdag bekreftet Folkekongressens litt under 3000 håndplukkede delegater at Li Qiang er ny statsminister.

Lis viktigste jobb er nå å få verdens nest største økonomi på rett kjøl. Etter tre å med strengt smittevern og koronarestriksjoner endte fjoråret med den svakeste veksten i Kina siden 1970-tallet.

Kinas nye statsminister Li Qiang er for alvor på vei inn i verdens rampelys. Bak visestatsminister Ding Xuexiang. Foto: FLORENCE LO / Reuters

Hvor Kina møter verden

Li Qiangs største utfordring er ikke hjemme. Den ligger der Kina møter verden.

Kina blir nå nektet å kjøpe teknologi de selv ikke klarer å produsere fra Vesten. De minste, raskeste og med avanserte databrikkene er det mest kjente eksempelet.

Kina har selv identifisert 35 teknologiområder hvor de må tette Vestens forsprang.

Flere selskaper som Huawei og droneprodusenten DJI er svartlistet. Kinesiske fabrikker opplever en nedgang i ordre fra utenlandske kunder. Foxcon som produserer for Apple åpner sin første Iphone-fabrikk i India.

Li Qiang vil trolig forsøke å gi både kinesiske og utenlandske bedrifter større frihet.

Men dersom økt frihet kommer på kant med det andre i parti, militæret og staten mener tjener Kinas langsiktig sikkerhet og utvikling, kan Li Qiang møte motstand, sier analytikere Hongkong-avisen South China Morning Post har snakket med.

Partiet og staten trenger stadig dypere inn næringsliv og industri i Kina.

Næringslivet skal tjene statens langsiktig mål. I Kina har den private kapitalen lite annet valg enn å innrette seg. Utenlandsk kapital kan velge å gå andre steder.

Dette blir testen for Li Qiang. Det er i balansen mellom Kina og verden vi vil se hva Xis nummer 2 er laget av.

