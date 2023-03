1 meter og 78 centimeter høy. Eller kanskje 1.80. Virker nesten alltid litt høyere på fotografier.

69 år gammel. Skilt. Gift på ny med en av Kinas mest berømte folkeoperasangere. En datter på 31 som han ikke liker at omverden skriver eller snakker så mye om.

Vi vet en del om Xi Jinping. Vi kan sette sammen biter og lage en slags profil, men det er mye vi ikke vet.

Hva ler Xi av?

Vi kan ikke være sikre på at han er en person som kan le av seg selv. Vi vet ikke hva han egentlig tenker om ballonger. Vi ikke om Xi Jinping, hvis skulle vært helt ærlig så hadde han syntes at Biden hadde vært en kulere kompis enn Putin.

Magasinet The Economist kåret i fjor Xi Jinping til verdens mektigste mann.

Joe Biden, er kanskje president for verdens ennå mektigste land, men den amerikanske presidenten deler makten med flere folkevalgte fra to partier og en uavhengig domstol som kan tenke annerledes enn presidenten.

Xi Jinping er partileder for ett parti med 95 millioner medlemmer, president og øverste leder for 1.4 milliarder innbyggere. Og som Kinas statskontrollerte medier alltid legger til i alle artikler om Xi – og dem er det mange av – også leder for Kinas militærkommisjon.

Hvis Xi er verdens mektigste mann? Da tvinger spørsmålet seg frem. Hvem kan hviske Xi i øret? Hvem lytter han til?

En liten gruppe eldre menn? Kona? Datteren? De unge?

Folket?

Mens vi lurer er Xi i ferd med å legge siste taksten på et ytterst ambisiøst maktverk.

I høst sikret Xi seg som første leder etter Formann Mao en tredje periode som Kinas øverste leder og fortsatte med å skifte ut hele kommunistpartiets og Kinas øverste ledergruppe med sine lojale støttespillere. Når du denne uken ser bilder fra Folkets Store Sal i Beijing, ser du selve finalen i spillet om makten. Det er Folkekongress i Beijing. Vi vil få se Kinas nye statsminister. De mest Kina-interesserte vil følge nøye med på hvem som har fått lederjobbene for de viktigste byene. Hvis noen av de får øret til Xi kan vi se hvem kappes om å bli hans arvtager.

Men hva med folket? Har de øret til Xi?

I noen dager i månedsskiftet november -desember stilte mange kinesere dette spørsmålet. De var kollektivt fortumlet.

I Beijing var noen tusen unge studenter slitne etter en lang natt på byen. De hadde protestert.

De unge holdt opp hvite blanke ark over hodene for si at deres stemmer, og folks frustrasjon over et smittevern som ikke lenger gav mening ikke ble hørt.

Du får en intens følelse av å være nær noe sårbart- noe som kan gå i stykker – når du står i gaten i Beijing og ser unge stå opp imot noe så mektig som parti og stat i Kina.

Det handlet om å bryte ut av isolasjon. Om frihet fra å leve nedstengt. Om ikke å gi fra seg mer av sin ungdomstid.

Og Xi snudde. I løpet av noen få døgn gikk Kina fra å praktisere en streng nulltoleranse for smitte til å fjerne alle restriksjoner.

Hvem kunne si som sant var?

Xi knyttet mye personlig prestisje til nulltoleransepolitikken. Det virker lite sannsynlig at han snudde helt på egen hånd.

I løpet av høsten lekte tankene bare med spørsmålet. Nå gikk det opp for meg jeg hvor grunnleggende viktig det var. Hvem kan snakke til Xi og bli hørt?

Hvem kunne si noe sånn som «Viruset sprer seg allerede eksplosivt. Nulltoleranse kveler økonomien. Verken du eller partiet er tjent med at protestene begynner å handle om noe mer.»

Den personen eller de personene kan bli ekstremt viktig for flere spørsmål fremover som direkte avgjør svært mye for mange mennesker, også hjemme i Norge.

Dialogen med verden. Forholdet til USA. Taiwan. Krigen i Ukraina. Hvordan vil Beijing svare på at USA nekter Kina tilgang til vestlig teknologi? Hvilken rolle Kinas pandemiskadde økonomi kan spille i gjenoppbygningen av den globale økonomien.

Hvem kan snakke til Xi og bli hørt? Det et lite persongalleri som melder seg. De to politikerne Li Qiang og Wang Huning. Kona Peng Liyuan og datteren Xi Mingze.

Leverandøren

Li Qiang er mannen som trolig overtar som statsminister. I Vesten er vurderingen at Li Qiangs karriere har bestått av å levere det Xi ønsker. Ikke en som selv blir lyttet til. I Kina sier flere i næringsliv og politikk at Li Qiang, fordi han har Xis tillit vil ha et stort handlingsrom.

Li Qiang har fulgt Xi gjennom hele karrieren. Nå skal han rette opp Kinas økonomiske resultater hjemme og ute. Foto: NOEL CELIS / AFP

Hjernen

Wang Huning er den mest unike i Kinas øverste ledergruppe på syv. Den eneste som ikke først og fremst har bygget karrieren sin ved å være lojal overfor Xi. Wang Huning har jobbet for de tre siste presidentene og blir ofte kalt Beijings sjefideolog. Nær alle slagord, ikke minst Xis «modernisering med kinesisk stil» har hans signatur.

Tenkeren. Wang Huning fotografert i sekundene etter han ble presentert som nr. 3 i Kina og partiet maktapparat sist høst. Foto: TINGSHU WANG / Reuters

Kan denne mektige og litt «grå skyggespilleren» fortsette å være den som bestemmer Kinas retning, ute og hjemme?

Xi går inn foran sin nye ledergruppe under partikongressen i oktober. Kinas syv mektigste menn. Foto: NOEL CELIS / AFP

Den scenevante

Hjemme og ute er og Xis berømte kone og folkeoperasanger, Peng Liyuan en person å regne med. Igjennom sin stjernestatus og sitt nettverk igjennom mange år i Kinas politiske kulisser er Peng Liyuan uten tvil sin ektemanns betrodde rådgiver.

Peng Liyuan skjøt til berømmelse da hun opptrådde på den nyttårsgallaen på kinesisk fjernsyn. Noen år senere giftet hun seg med Xi. Her lander ekteparet før G20 møtet på Bali. Foto: AJENG DINAR ULFIANA / AFP

Yndlingen

Ekteparets eneste datter skal vi være forsiktig å si for mye om. Det vi vet best om Xi Mingze er at Xi beskytter sin datter. Noen av de som har gjort offentlig informasjon om hennes liv har havnet i fengsel for brudd på Kinas personvernlov. Når jeg spør folk her i Beijing hvem som har makt over Xi nevner mange kinesere likevel datteren. Oftest med et med et litt lurt smil.

Xi Mingze er utdannet ved Harward, og er den i pappa Xis nærmeste krets som best vil kjenne flere i Kinas yngre elite. Iblant disse hadde mange med sympati med de unge demonstrantene.

De aller minste

Xi trenger ungdommen, trenger de unge på sin side, trenger å vite hva de tenker. Kina står overfor en befolkningskrise. I løpet av de neste tre til seks tiårene spår FN at folketallet i Kina minsker med flere 100-millioner. De fleste vil være gamle og ikke nok unge til å ta seg av dem.

Ikke nok unge til å kvinne og manne opp militæret, vitenskap og en økonomi som kan hevde Kinas interesser og utfordre USA og Vesten.

Ikke noe gir Xi større grunn enn dette til å lytte til de unge. I Xis nye ledelse er få under større press enn de med det ganske enkle ansvaret; å få unge voksne til å ville få barn.

For av alt som lages i Kina, er det flere barn Kina trenger aller mest.