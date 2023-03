– Vestlige land, ledet av USA, har satt i verk et altomfattende forsøk på å demme opp for, og å undertrykke Kina. Noe som har ført til utfordringer vi aldri har opplevd tidligere i landets utvikling.

Det sa Xi Jinping til det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Uttalelsen fra Kinas president er et uttrykk for Beijings økende frustrasjon over USAs Kina-politikk.

Det er sjelden Xi retter skarp kritikk mot et enkelt land som han nå gjør mot USA. Kinas øverste leder kom med uttalelsen i en paneldiskusjon på sidelinjen av Folkekongressen mandag.

Flere medier i Kina blant dem Hongkong avisen South China Morning Post var raskt ut med å gjengi sitatet fra Xinhua.

At det offisielle og strengt statskontrollerte nyhetsbyrået går ut med Xis uttalelser tyder på at Kinas øverste ledelse ønsker at Xis USA-kritikk skal bli kjent.

Advarer mot «McCarthyisme»

Tidligere tirsdag kom også Kinas nye utenriksminister Qin Gan med klare advarsler til USA.

Qin Gang, som før han ble utenriksminister var Kinas ambassadør til USA, advarte mot det han kalte «McCarthyisme» i amerikansk politikk.

Qin referer til den nye lederen av Kongressen i USA, Kevin McCarthy fra det Republikanske Partiet. Kina mener republikanerne presser USA i en mer Kina-fiendtlig retning.

Ifølge utenriksminister Qin Gan vil det føre til konflikt og konfrontasjon, dersom USA ikke endrer sin holdning overfor landet.

Våpenkrangel

Bakteppet er at USA har advart Kina mot å sende våpen til Russland.

Gode relasjoner mellom Beijing og Moskva er avgjørende i en ustabil verden, fortalte Kinas utenriksminister Qin Gang under en pressekonferanse på Kinas 14. Folkekongress tirsdag.

– Jo mer ustabil verden blir, jo mer avgjørende er det for Kina og Russland å jevnlig fremme sine relasjoner, sa utenriksminister Qin Gang.

Om Russlands invasjon av Ukraina, sa han Kina ikke er en part, og at de ikke har levert våpen til noen av sidene.

– Vi gjør alltid våre egne vurderinger. Mellom krig og fred, har vi valgt fred, sa han.

Utenriksminister Qin Gang leser fra Kinas grunnlov. Grunnloven slår fast at Taiwan er en del av Kina. Foto: Philip Lote / NRK

Taiwan og ballong-kritikk

Qin trakk også fram USAs innblanding i Taiwan-konflikten og advarte amerikanerne mot å tråkke over Kinas grenser.

– Taiwan-spørsmålet er en sak for det kinesiske folk, og ingen andre land har rett til å blande seg, sa han.

– Hvorfor ber USA Kina om å ikke gi våpen til Russland, mens de selv fortsetter å selge våpen til Taiwan, spurte Qin.

Qin kritiserte også USAs håndtering av ballonghendelsen, som han hevder skapte en diplomatisk krise, og som han mener kunne ha vært unngått.