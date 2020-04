WHO: – Dette er en tid for å stå sammen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag kveld annonserte USAs president Donald Trump at de vil fryse alle utbetalingene til WHO. Årsaken er at amerikanske myndigheter mener at organisasjonen har feilet i kampen mot koronaviruset.

WHO kommenterte nyhetene på en pressekonferanse onsdag.

– Dette er en tid for å stå sammen mot en farlig og felles fiende, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ghebreyesus sier at WHOs innsats i kampen vil bli grundig vurdert.

– Det er en del av den vanlige prosessen. Det er ingen tvil om at vi vil finne områder hvor vi kan forbedre oss, sier han.

Sjenerøs venn

Ghebreyesus sier at USA har vært en viktig bidragsyter siden organisasjonen ble opprettet, men at de nå vil fortsette arbeidet og fylle eventuelle inntektstap via andre samarbeidspartnere.

Han omtaler landet som en «sjenerøs» og gammel venn av arbeidet deres.

– Det er beklagelig at USAs president har besluttet å holde igjen penger. Med støtte fra WHOs land vil vi fortsette jobben med å forbedre helsen til mange av de fattigste og mest sårbare, sier Ghebreyesus.

WHO-toppen sier at det som kreves for å bekjempe viruset er solidarisk arbeid på tross av landegrenser. Målet er å er stanse viruset og redde liv.

– Vi studerer viruset hele dagen, hver dag, sier han.

Møter kritikk

USA er den største økonomiske bidragsyteren til WHO og bidro i fjor med rundt 553 millioner dollar, ifølge New York Times.

Dette er en betydelig andel av organisasjonens budsjett på 6 milliarder dollar.

– WHO har sviktet i å skaffe, undersøke og dele informasjon, uttalte Trump i går, og la til at organisasjonen ikke hadde undersøkt om rapportene fra Kina var til å stole på.

Beslutning om å trekke pengestøtten har møtt massiv kritikk fra både medisinske eksperter og politiske myndigheter i en rekke land.

REAGERER: Gro Harlem Brundtland mener det er feil å angripe WHO. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi har behov for mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre, sier Norges helseminister Bent Høie (H).

Også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, som ledet Verdens helseorganisasjon (WHO) for rundt 20 år siden, er sterkt kritisk.

– Det siste vi nå trenger, er å angripe WHO. Dette betyr at man svekker vår helt sentrale felles globale institusjon, sier Brundtland i en uttalelse til NTB.

Også den amerikanske legeforeningen har bedt presidenten om å revurdere beslutningen.

Et svik

Sjefredaktør Richard Horton i det prestisjefylte medisinske tidsskriftet The Lancet kaller det et Trumps avgjørelse et svik av globale dimensjoner.

– President Trumps beslutning om å stanse finansiering av WHO er rett og slett en forbrytelse mot menneskeheten, hevder han.

– Alle forskere, alle helsearbeidere og alle borgere må stå imot og gjør opprør mot dette forferdelige sviket mot global solidaritet, skriver Horton på Twitter.